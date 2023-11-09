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Волонтеры очистили дом от наледи

В Новосибирске волонтеры очистили от наледи дом, где упала женщина с ребенком

9 ноября 2023, 14:10
Фото: ВК / Личный аккаунт Андрея Шамалева
Волонтеры очистили дом от наледи

В Новосибирске волонтеры очистили от наледи скандальный дом на улице 1905 года

В Новосибирске волонтеры отряда «Зеленая Дружина» собственными силами очистили от наледи и снега дом по улице 1905 года, где накануне упала женщина с грудным ребенком. По поводу главы УК «Точка опоры» направлено обращение в прокуратуру.

Волонтерам пришлось хорошенько потрудиться и очистить лестницы от наледи и снега. При этом каждую ступеньку для безопасности жителей и прохожих посыпали песком.

«Учитесь, ЖЭК! Вот теперь там точно безопасно», — написал руководитель волонтерского отряда «Зеленая Дружина» Андрей Шамалев на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Вечером 8 октября женщина с грудным ребенком поскользнулась возле дома по улице 1905 года. Сибирячка сломала руку и намерена подать в суд на управляющую компанию «Точка опоры». Однако руководство УК обвинило пострадавшую в безответственности.

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#Новосибирск#Волонтеры#Травма#Управляющая компания#Падение#Гололед#Александр Ляхов
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