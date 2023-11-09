В Новосибирске волонтеры очистили от наледи дом, где упала женщина с ребенком

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Волонтерам пришлось хорошенько потрудиться и очистить лестницы от наледи и снега. При этом каждую ступеньку для безопасности жителей и прохожих посыпали песком.
«Учитесь, ЖЭК! Вот теперь там точно безопасно», — написал руководитель волонтерского отряда «Зеленая Дружина» Андрей Шамалев на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Вечером 8 октября женщина с грудным ребенком поскользнулась возле дома по улице 1905 года. Сибирячка сломала руку и намерена подать в суд на управляющую компанию «Точка опоры». Однако руководство УК обвинило пострадавшую в безответственности.