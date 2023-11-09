В Новосибирске волонтеры очистили от наледи дом, где упала женщина с ребенком

В Новосибирске волонтеры очистили от наледи скандальный дом на улице 1905 года

В Новосибирске волонтеры отряда «Зеленая Дружина» собственными силами очистили от наледи и снега дом по улице 1905 года, где накануне упала женщина с грудным ребенком. По поводу главы УК «Точка опоры» направлено обращение в прокуратуру.