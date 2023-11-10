Забыли про кузину: в Новосибирской области суд отказали в иске об утрате доверия

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Прокурор Убинского района направил в Барабинский районный суд административный иск о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Олега Конюка. Проверка административного законодательства надзорным ведомством выявила конфликт интересов. Оказалось, что двоюродная сестра чиновника одновременно является его заместителем. Кроме того, у Конюка выявили родственные связи с оператором отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
«Барабинским районным судом Новосибирской области рассмотрено административное дело по административному иску прокурора Убинского района. В удовлетворении исковых требований отказано», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что Убинский район теперь у многих ассоциируется с экстренным приземлением борта «Уральских авиалиний». Недавно Олегу Конюку пришлось опровергать слухи об изменении герба муниципалитета.