Забыли про кузину: в Новосибирской области суд отказали в иске об утрате доверия

Прокурор Убинского района направил в Барабинский районный суд административный иск о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Олега Конюка. Проверка административного законодательства надзорным ведомством выявила конфликт интересов. Оказалось, что двоюродная сестра чиновника одновременно является его заместителем. Кроме того, у Конюка выявили родственные связи с оператором отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.