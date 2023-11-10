atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:10

Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Олег Конюк сохранил пост главы Убинского района

Забыли про кузину: в Новосибирской области суд отказали в иске об утрате доверия

10 ноября 2023, 12:10
Фото: Администрация Убинского района
Олег Конюк сохранил пост главы Убинского района

В Новосибирской области прокурору отказали в иске против главы Убинского района

В Новосибирской области решилась судьба иска против главы администрации Убинского района Олега Конюка. Его обвиняли в создании конфликта интересов и фактическом использовании служебного положения. Однако суд решил иначе.

Прокурор Убинского района направил в Барабинский районный суд административный иск о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования Олега Конюка. Проверка административного законодательства надзорным ведомством выявила конфликт интересов. Оказалось, что двоюродная сестра чиновника одновременно является его заместителем. Кроме того, у Конюка выявили родственные связи с оператором отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«Барабинским районным судом Новосибирской области рассмотрено административное дело по административному иску прокурора Убинского района. В удовлетворении исковых требований отказано», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что Убинский район теперь у многих ассоциируется с экстренным приземлением борта «Уральских авиалиний». Недавно Олегу Конюку пришлось опровергать слухи об изменении герба муниципалитета.

Новосибирцы решили заменить на гербе Убинского района гуся самолетом: правда или фейк
Узнать подробнее
Читайте также:
Экипаж севшего в пшеничное поле под Новосибирском лайнера готов к полетам
#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Прокуратура#Иск#Александр Ляхов
Подпишитесь
Миллиарды «Сибантрацита»: кто стоит за крахом угольного гиганта
7 ноября, 02:36
О переломном моменте в зоне СВО заявил комбат «Веги» из Новосибирска Панферов
Сегодня, 01:40
Определены кандидаты на довыборы в горсовет Новосибирска: кто эти люди
Сегодня, 04:18
Остановить деградацию Новосибирска — архитекторы создали петицию к губернатору
Сегодня, 05:33
Участвовала в ЛГБТ-параде: новосибирцы требуют лишить гражданства РФ актрису Орейро
Сегодня, 03:32
«Парк кафе» съезжает из Первомайского сквера в Новосибирске
Сегодня, 07:46