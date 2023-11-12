В Новосибирске прокуроры отобрали у мужчины «Лексус» из-за пьянства бывшего хозяина

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, бывший хозяин привлекался к административной ответственности. Его неоднократно задерживали за управление в пьяном виде. Также он имеет судимость за данные проступки. Не желая иметь проблем, мужчина продал автомобиль.
«Суд наложил арест на автомобиль Lexus RX400h 2005 года выпуска. Решением суда покупателю запрещено распоряжаться автомобилем, совершать сделки по его отчуждению», — сообщили в надзорном ведомстве.
При этом автомобиль теперь невозможно будет продать или снять с регистрационного учета. Соответствующие сведения направлены в ГИБДД.