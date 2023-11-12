В Новосибирске прокуроры отобрали у мужчины «Лексус» из-за пьянства бывшего хозяина

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, бывший хозяин привлекался к административной ответственности. Его неоднократно задерживали за управление в пьяном виде. Также он имеет судимость за данные проступки. Не желая иметь проблем, мужчина продал автомобиль.