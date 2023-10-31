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Женщина должна оплатить 700 тысяч рублей штрафа за нелегальную торговлю

Жительницу Новосибирска оштрафовали на 700 тысяч рублей за нелегальную торговлю

31 октября 2023, 06:31
Фото: 1MI
Женщина должна оплатить 700 тысяч рублей штрафа за нелегальную торговлю

В Новосибирске нелегальная торговка получила штраф свыше 100 тысяч рублей

В Новосибирске продолжается борьба с нелегальными торговцами. Особую активность она приобрела в Октябрьском районе.

Одну из нелегальных торговок неоднократно ловили возле станции метро «Речной вокзал» и накладывали штраф. Поскольку женщина не желала реагировать на просьбы и требования, судебные приставы арестовали ее автомобиль и отправили на штрафстоянку. Но ей вернут его, если «бизнесвумен» оплатит штрафы на общую сумму в 700 тысяч рублей.

Отметим, что это стало первым прецедентом на территории Октябрьского района. Решением суда нелегальный торговец был оштрафован на сумму свыше 100 тысяч рублей.

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«Впервые на территории города Октябрьским районным судом установлен запрет и неустойка в размере 100 тысяч рублей за торговлю продовольственными товарами вне мест, определенных муниципалитетом. По данному факту выявлено уже семь повторных нарушений на общую сумму 700 тысяч рублей», — рассказал начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Александр Евтеев.

В течение года было возбуждено 207 административных производств по факту нелегальной торговли. Продавцы получили взыскания в размере 214 тысяч рублей.

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#Новосибирск#Суд#Нелегальная торговля#Мэрия Новосибирска#Административный штраф#Александр Ляхов
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