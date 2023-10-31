Жительницу Новосибирска оштрафовали на 700 тысяч рублей за нелегальную торговлю

Одну из нелегальных торговок неоднократно ловили возле станции метро «Речной вокзал» и накладывали штраф. Поскольку женщина не желала реагировать на просьбы и требования, судебные приставы арестовали ее автомобиль и отправили на штрафстоянку. Но ей вернут его, если «бизнесвумен» оплатит штрафы на общую сумму в 700 тысяч рублей.