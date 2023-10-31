Жительницу Новосибирска оштрафовали на 700 тысяч рублей за нелегальную торговлю

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 06:45
Одну из нелегальных торговок неоднократно ловили возле станции метро «Речной вокзал» и накладывали штраф. Поскольку женщина не желала реагировать на просьбы и требования, судебные приставы арестовали ее автомобиль и отправили на штрафстоянку. Но ей вернут его, если «бизнесвумен» оплатит штрафы на общую сумму в 700 тысяч рублей.
Отметим, что это стало первым прецедентом на территории Октябрьского района. Решением суда нелегальный торговец был оштрафован на сумму свыше 100 тысяч рублей.
«Впервые на территории города Октябрьским районным судом установлен запрет и неустойка в размере 100 тысяч рублей за торговлю продовольственными товарами вне мест, определенных муниципалитетом. По данному факту выявлено уже семь повторных нарушений на общую сумму 700 тысяч рублей», — рассказал начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Александр Евтеев.
В течение года было возбуждено 207 административных производств по факту нелегальной торговли. Продавцы получили взыскания в размере 214 тысяч рублей.