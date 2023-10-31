Скрыл доходы: суд отобрал у новосибирского экс-депутата дорогую машину и землю

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:17
Имущество бывшего депутата Алексея Астафьева передадут в доход Российской Федерации: такое решение было принято судом по иску прокурора Колыванского района. Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства показала, что лидер колыванских коммунистов приобрел автомобиль «Фольксваген» и земельный участок в период с 2015 по 2019 годы. Стоимость этих приобретений значительно превышает доходы его семьи за предшествующие годы, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Астафьев потерял свой депутатский мандат из-за деклараций с нулевым доходом и обнаруженных 62 миллионов рублей на счетах, которые он получил от криптовалюты. Такие доходы не были указаны в его декларациях. Оказалось, что два автомобиля были зарегистрированы на имя его жены.
Бывший депутат утверждал, что всё это лишь политическая борьба и месть ему как оппозиционеру. Однако суд Колыванского района удовлетворил иск прокурора, и решение суда пока не вступило в законную силу.