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Суд отобрал у новосибирского экс-депутата Астафьева машину и землю

Скрыл доходы: суд отобрал у новосибирского экс-депутата дорогую машину и землю

31 октября 2023, 05:15
Фото: Midjourney

Суд отобрал у новосибирского экс-депутата Астафьева машину и землю

У бывшего депутата Алексея Астафьева из Новосибирской области отобрали машину и землю из-за скрытых доходов: суд постановил передать их в доход РФ.

Имущество бывшего депутата Алексея Астафьева передадут в доход Российской Федерации: такое решение было принято судом по иску прокурора Колыванского района. Проверка соблюдения антикоррупционного законодательства показала, что лидер колыванских коммунистов приобрел автомобиль «Фольксваген» и земельный участок в период с 2015 по 2019 годы. Стоимость этих приобретений значительно превышает доходы его семьи за предшествующие годы, сообщает прокуратура Новосибирской области.

Астафьев потерял свой депутатский мандат из-за деклараций с нулевым доходом и обнаруженных 62 миллионов рублей на счетах, которые он получил от криптовалюты. Такие доходы не были указаны в его декларациях. Оказалось, что два автомобиля были зарегистрированы на имя его жены.

Бывший депутат утверждал, что всё это лишь политическая борьба и месть ему как оппозиционеру. Однако суд Колыванского района удовлетворил иск прокурора, и решение суда пока не вступило в законную силу.

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