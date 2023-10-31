Скрыл доходы: суд отобрал у новосибирского экс-депутата дорогую машину и землю

Астафьев потерял свой депутатский мандат из-за деклараций с нулевым доходом и обнаруженных 62 миллионов рублей на счетах, которые он получил от криптовалюты. Такие доходы не были указаны в его декларациях. Оказалось, что два автомобиля были зарегистрированы на имя его жены.