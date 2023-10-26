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Posted Вчера, 13:22

Published Вчера, 13:22

Modified Вчера, 13:24

Updated Вчера, 13:24

Торговке фруктами пришлось остаться без любимой машины

В Новосибирске у женщины конфисковали Nissan за нелегальную торговлю фруктами

26 октября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Торговке фруктами пришлось остаться без любимой машины
В Новосибирске судебные приставы конфисковали у женщины Nissan. Причиной стала куча неоплаченных штрафов за нелегальную торговлю фруктами в подземном переходе.

Должница облюбовала для торговли апельсинами и бананами бойкое место у станции метро «Речной Вокзал». Женщину в течение пяти лет неоднократно предупреждали об ответственности, но она не реагировала на требования закрыть «точку». В итоге женщину отправили отрабатывать штрафы в МКУ «Ритуальные услуги».

Однако это ничему не научило торговку и она вновь предлагала всем желающим фрукты и овощи. В итоге администрация Октябрьского района окончательно запретила торговлю в неположенном месте и потребовала неустойку в размере 100 тысяч рублей за ранее выявленные нарушения. Также женщина должна была оплатить административные штрафы. Общая сумма долга составила 400 тысяч рублей.

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Когда к зеленщице пришли судебные приставы, та попыталась отказаться от уплаты, мотивировав это отсутствием денег. Но отказ мало чем помог должнице. Чтобы наконец покончить с проблемой нелегальной торговли и наглым нежеланием идти на контакт, у сибирячки забрали на штрафстоянку автомобиль Nissan.

«Совместно со службой судебных приставов изъято транспортное средство, которое перемещено на специализированную парковку для хранения. Средства от реализации имущества должницы будут направлены в бюджет администрации», — заявил начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Александр Евтеев.
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#Новосибирск#Автомобиль#Уличная торговля#Нелегальная торговля#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов#Судебные приставы
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