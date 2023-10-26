В Новосибирске у женщины конфисковали Nissan за нелегальную торговлю фруктами

Однако это ничему не научило торговку и она вновь предлагала всем желающим фрукты и овощи. В итоге администрация Октябрьского района окончательно запретила торговлю в неположенном месте и потребовала неустойку в размере 100 тысяч рублей за ранее выявленные нарушения. Также женщина должна была оплатить административные штрафы. Общая сумма долга составила 400 тысяч рублей.