В Новосибирске у женщины конфисковали Nissan за нелегальную торговлю фруктами

Posted Вчера, 13:22
Published Вчера, 13:22
Modified Вчера, 13:24
Updated Вчера, 13:24
Должница облюбовала для торговли апельсинами и бананами бойкое место у станции метро «Речной Вокзал». Женщину в течение пяти лет неоднократно предупреждали об ответственности, но она не реагировала на требования закрыть «точку». В итоге женщину отправили отрабатывать штрафы в МКУ «Ритуальные услуги».
Однако это ничему не научило торговку и она вновь предлагала всем желающим фрукты и овощи. В итоге администрация Октябрьского района окончательно запретила торговлю в неположенном месте и потребовала неустойку в размере 100 тысяч рублей за ранее выявленные нарушения. Также женщина должна была оплатить административные штрафы. Общая сумма долга составила 400 тысяч рублей.
Когда к зеленщице пришли судебные приставы, та попыталась отказаться от уплаты, мотивировав это отсутствием денег. Но отказ мало чем помог должнице. Чтобы наконец покончить с проблемой нелегальной торговли и наглым нежеланием идти на контакт, у сибирячки забрали на штрафстоянку автомобиль Nissan.
«Совместно со службой судебных приставов изъято транспортное средство, которое перемещено на специализированную парковку для хранения. Средства от реализации имущества должницы будут направлены в бюджет администрации», — заявил начальник отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Александр Евтеев.