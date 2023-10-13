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Долг новосибирец погасил

Range Rover новосибирца арестовали из-за долга в полмиллиона

13 октября 2023, 03:28
Фото: ГУ ФССП по НСО
Долг новосибирец погасил
Range Rover был конфисковали у жителя Новосибирска из-за долга в полмиллиона рублей, о чем сообщают в пресс-службе ГУ ФССП.

Мужчина из Краснообска погасил долг в размере 530 тысяч рублей после того, как судебные приставы изъяли у него внедорожник Range Rover. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

По информации ведомства, мужчина несколько месяцев не выплачивал долг, несмотря на требования приставов. В результате, сотрудники ГУ ФСПП пришли к нему домой и нашли его автомобиль в одном из соседних дворов.

Составив акт в присутствии свидетелей, приставы арестовали автомобиль. Владелец машины через несколько дней явился в офис судебных приставов и предоставил квитанцию о полной оплате задолженности.

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#Транспорт#Новосибирск#Долг#Автомобиль#Приставы#Арест#Эмилия Губарева
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