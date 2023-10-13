Range Rover новосибирца арестовали из-за долга в полмиллиона

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
Мужчина из Краснообска погасил долг в размере 530 тысяч рублей после того, как судебные приставы изъяли у него внедорожник Range Rover. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.
По информации ведомства, мужчина несколько месяцев не выплачивал долг, несмотря на требования приставов. В результате, сотрудники ГУ ФСПП пришли к нему домой и нашли его автомобиль в одном из соседних дворов.
Составив акт в присутствии свидетелей, приставы арестовали автомобиль. Владелец машины через несколько дней явился в офис судебных приставов и предоставил квитанцию о полной оплате задолженности.