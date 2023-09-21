В Новосибирске приставы арестовали 50 ячеек в колумбарии похоронного агентства

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
50 ячеек в колумбарии стен скорби и горя в Новосибирском крематории были арестованы судебными приставами из-за неоплаченных налоговых долгов одной из похоронных фирм. Всего в отношении этой фирмы было вынесено 17 исполнительных листов, требующих уплаты налогов. Часть долга была оплачена непосредственно в налоговую инспекцию, однако осталось 976 тысяч рублей задолженности.
Директор фирмы сообщила судебному приставу, что у нее нет денег, так как ячейки плохо продаются. Проверка банковских счетов должника подтвердила отсутствие денежных операций. Имущество фирмы, включая бетонные ниши для урн с прахом, находилось на территории крематория. Приставы наложили арест на 50 ниш скорби и опечатали их.
Если должник не погасит задолженность в ближайшее время, судебные приставы передадут документы и имущество специализированной организации для последующей продажи. Полученные средства будут направлены на погашение налогового долга.