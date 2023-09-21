В Новосибирске приставы арестовали 50 ячеек в колумбарии похоронного агентства

50 ячеек в колумбарии стен скорби и горя в Новосибирском крематории были арестованы судебными приставами из-за неоплаченных налоговых долгов одной из похоронных фирм. Всего в отношении этой фирмы было вынесено 17 исполнительных листов, требующих уплаты налогов. Часть долга была оплачена непосредственно в налоговую инспекцию, однако осталось 976 тысяч рублей задолженности.