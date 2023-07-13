Судебные приставы требуют с певицы из Новосибирска Пелагеи свыше 11 млн рублей

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Как сообщает Сиб.fm со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, Пелагея (настоящее имя — Полина Смирнова) задолжала 11 745 128 рублей. Исполнительное производство было открыто 23 июня.
Задолженность может быть связана с тяжбой певицы с бывшим мужем, хоккеистом омского «Авангарда» Иваном Телегиным. На сайте Никулинского районного суда имеется информация о выигрыше спортсменом производства на взыскание алиментов. Пелагея пыталась подать аппеляции, но все они были отклонены.
Брак с Иваном Телегиным был зарегистрирован в 2016 году. В следующем году у супругов родилась дочь Таисия, а в декабре 2020 года они развелись. Сообщалось, что бывшие муж и жена сохранили хорошие отношения и остались друзьями, но позже начались судебные тяжбы.