Судебные приставы требуют с певицы из Новосибирска Пелагеи свыше 11 млн рублей

Брак с Иваном Телегиным был зарегистрирован в 2016 году. В следующем году у супругов родилась дочь Таисия, а в декабре 2020 года они развелись. Сообщалось, что бывшие муж и жена сохранили хорошие отношения и остались друзьями, но позже начались судебные тяжбы.