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Судебные приставы требуют с певицы из Новосибирска Пелагеи свыше 11 млн рублей

13 июля 2023, 07:38
Фото: Skrivuts / wikipedia.org
В отношении Пелагеи создано исполнительное производство

Певица из Новосибирска Пелагея должна приставам свыше 11 млн рублей

В отношении певицы из Новосибирска Пелагеи возбуждено исполнительное производство. Артистка должна судебным приставам свыше одиннадцати миллионов.

Как сообщает Сиб.fm со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов, Пелагея (настоящее имя — Полина Смирнова) задолжала 11 745 128 рублей. Исполнительное производство было открыто 23 июня.

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Задолженность может быть связана с тяжбой певицы с бывшим мужем, хоккеистом омского «Авангарда» Иваном Телегиным. На сайте Никулинского районного суда имеется информация о выигрыше спортсменом производства на взыскание алиментов. Пелагея пыталась подать аппеляции, но все они были отклонены.

Брак с Иваном Телегиным был зарегистрирован в 2016 году. В следующем году у супругов родилась дочь Таисия, а в декабре 2020 года они развелись. Сообщалось, что бывшие муж и жена сохранили хорошие отношения и остались друзьями, но позже начались судебные тяжбы.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Артист#Певица#Судебные приставы#Долг
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