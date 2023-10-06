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Машина была арестована

Девушка из Новосибирска задолжала 2,5 млн рублей: ее автомобиль арестовали на дороге

6 октября 2023, 03:14
Фото: ГУ ФССП по НСО
Машина была арестована

В Новосибирске у 22-летней должницы арестовали автомобиль Hyundai Creta

22-летней жительнице Новосибирской области арестовали автомобиль прямо на дороге из-за долга в 2,5 млн рублей, о чем сообщают в пресс-службе ГУ ФССП.

В Новосибирске автомобиль Hyundai Creta, принадлежащий 22-летней жительнице Новосибирской области, был арестован приставами прямо на дороге. Девушка имела задолженность перед юридическим лицом в размере 2,5 миллиона рублей, и на нее было открыто исполнительное производство в Искитиме.

Не погашая долг, она продолжала работать в медицинском учреждении в Бердске, но приставам так и не удалось найти ее и ее автомобиль ни там, ни по адресу проживания. Поэтому машина девушки была объявлена в розыск.

В результате поисков, девушку за рулем автомобиля Hyundai Creta остановили на одной из улиц в Дзержинском районе Новосибирска. В присутствии свидетелей был составлен акт о наложении ареста на автомобиль, который затем был изъят и передан на ответственное хранение представителю кредитора.

Если девушка не сможет погасить свой долг, автомобиль выставят на торги для погашения задолженности.

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#Общество#Новосибирск#Автомобиль#Приставы#Авто#Эмилия Губарева
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