Девушка из Новосибирска задолжала 2,5 млн рублей: ее автомобиль арестовали на дороге

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В Новосибирске автомобиль Hyundai Creta, принадлежащий 22-летней жительнице Новосибирской области, был арестован приставами прямо на дороге. Девушка имела задолженность перед юридическим лицом в размере 2,5 миллиона рублей, и на нее было открыто исполнительное производство в Искитиме.
Не погашая долг, она продолжала работать в медицинском учреждении в Бердске, но приставам так и не удалось найти ее и ее автомобиль ни там, ни по адресу проживания. Поэтому машина девушки была объявлена в розыск.
В результате поисков, девушку за рулем автомобиля Hyundai Creta остановили на одной из улиц в Дзержинском районе Новосибирска. В присутствии свидетелей был составлен акт о наложении ареста на автомобиль, который затем был изъят и передан на ответственное хранение представителю кредитора.
Если девушка не сможет погасить свой долг, автомобиль выставят на торги для погашения задолженности.