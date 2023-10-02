Горе-отец под Новосибирском погасил долг по алиментам детям-близнецам ради заграницы

По данным ведомства, с зарплаты родителя списывалась небольшая сумма по алиментам, из-за чего его долг достиг 900 тысяч рублей. В результате новосибирцу арестовали банковский счет, который он использовал для своего бизнеса, запретили выезд за границу и наложили ограничения на пять недвижимых объектов.