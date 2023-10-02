atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Отец не хотел платить долг

Горе-отец под Новосибирском погасил долг по алиментам детям-близнецам ради заграницы

2 октября 2023, 04:36
Фото: Midjourney
Отец не хотел платить долг

Отец из Новосибирской области выплатил 900 тысяч алиментов детям-близнецам

В Новосибирской области горе-отец решил расплатиться с долгом по алиментам перед своими двумя детьми, чтобы не упустить выгодную возможность заключить контракт за границей. Информацию об этом предоставила пресс-служба УФССП по региону.

По данным ведомства, с зарплаты родителя списывалась небольшая сумма по алиментам, из-за чего его долг достиг 900 тысяч рублей. В результате новосибирцу арестовали банковский счет, который он использовал для своего бизнеса, запретили выезд за границу и наложили ограничения на пять недвижимых объектов.

«Недавно у гражданина „зависло“ подписание договора с инвестором, который проверил будущего партнера на наличие задолженности на сайте ФССП России. По словам представителя должника, у гражданина запланирована бизнес-поездка в другую страну. Но ему не выдали загранпаспорт из-за выставленных ограничений», — говорится в сообщении приставов.

Задержки в бизнесе побудили отца погасить долг перед своими детьми-близнецами в размере 966 тысяч рублей. Ему также предстоит еще год выплачивать алименты, пока его дети не достигнут совершеннолетия.

Горе-отец сбежал из Новосибирска, чтобы не платить сыну алименты в размере 1 миллиона
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина в Новосибирске смог избавиться от долгов по алиментам после ДНК-тестаВ Новосибирской области отец оплатил долг по алиментам в 300 000 для отдыха в Турции
#Общество#Новосибирск#Дети#Алименты#Приставы#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
28 сентября, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
28 сентября, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
29 сентября, 02:26
Кому принадлежат самые шикарные рестораны Новосибирска: фамилии владельцев
29 сентября, 11:13
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
28 сентября, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00