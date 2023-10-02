Горе-отец под Новосибирском погасил долг по алиментам детям-близнецам ради заграницы

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
По данным ведомства, с зарплаты родителя списывалась небольшая сумма по алиментам, из-за чего его долг достиг 900 тысяч рублей. В результате новосибирцу арестовали банковский счет, который он использовал для своего бизнеса, запретили выезд за границу и наложили ограничения на пять недвижимых объектов.
«Недавно у гражданина „зависло“ подписание договора с инвестором, который проверил будущего партнера на наличие задолженности на сайте ФССП России. По словам представителя должника, у гражданина запланирована бизнес-поездка в другую страну. Но ему не выдали загранпаспорт из-за выставленных ограничений», — говорится в сообщении приставов.
Задержки в бизнесе побудили отца погасить долг перед своими детьми-близнецами в размере 966 тысяч рублей. Ему также предстоит еще год выплачивать алименты, пока его дети не достигнут совершеннолетия.