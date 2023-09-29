atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

Отец не воспитывал сына

Горе-отец сбежал из Новосибирска, чтобы не платить сыну алименты в размере 1 миллиона

29 сентября 2023, 05:51
Фото: 1MI
Отец не воспитывал сына

В Новосибирске отец задолжал сыну более миллиона рублей алиментов и сбежал

В Новосибирской области разыскивают мужчину, который задолжал своему 9-летнему сыну более миллиона рублей алиментов.

В Новосибирской области разыскивают мужчину, который не выплачивает алименты своему 9-летнему сыну. Задолженность составляет более миллиона рублей. Приставы сообщили, что отец ни разу не помогал своему ребенку.

По некоторым данным, должник может проживать в СНТ «Элитное» Новосибирской области. Однако у него официально нет недвижимости и на его банковских счетах также не зафиксированы поступления средств.

Из-за этого приставы вынесли постановление об ограничении выезда из РФ и временном запрете на использование специального права должника. Сейчас его разыскивают.

Мужчина в Новосибирске смог избавиться от долгов по алиментам после ДНК-теста
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирской области отец оплатил долг по алиментам в 300 000 для отдыха в ТурцииЗлостный неплательщик алиментов задержан в Новосибирске по дороге в магазинУчастник СВО из Новосибирской области оплатил долг по алиментам
#Общество#Новосибирск#Эмилия Губарева
Подпишитесь
Итоги конкурса на Культурную столицу России: кто удостоился звания?
Вчера, 19:12
Гидрометцентр РФ дал прогноз на зиму 2023/24: ледяной декабрь ждет Новосибирск
Вчера, 14:40
Чей герб главнее? Что означают соболя с языками в геральдике Новосибирска и области
Сегодня, 02:26
Парковка на площади Ленина в Новосибирске станет платной со 2 октября
Вчера, 18:36
Пенсионеры из Новосибирской области станут банкротами с ноября 2023 года
Вчера, 03:20
Рейтинг самых богатых директоров детских садов Новосибирска ко Дню воспитателя-2023
27 сентября, 02:00