Горе-отец сбежал из Новосибирска, чтобы не платить сыну алименты в размере 1 миллиона

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
В Новосибирской области разыскивают мужчину, который не выплачивает алименты своему 9-летнему сыну. Задолженность составляет более миллиона рублей. Приставы сообщили, что отец ни разу не помогал своему ребенку.
По некоторым данным, должник может проживать в СНТ «Элитное» Новосибирской области. Однако у него официально нет недвижимости и на его банковских счетах также не зафиксированы поступления средств.
Из-за этого приставы вынесли постановление об ограничении выезда из РФ и временном запрете на использование специального права должника. Сейчас его разыскивают.