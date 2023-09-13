«Обстановка очень сложная»: в новосибирскую клинику «1+1» вновь нагрянули приставы

При этом руководство медучреждения попыталось выгнать приставов, предоставив в суд фиктивные документы о том, что имущество якобы не принадлежит клинике. Также в здание приходили полицейские по поводу заявления о краже. Однако это не помогло и теперь имущество выставят на торги. Сама клиника больше не работает.