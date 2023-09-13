«Обстановка очень сложная»: в новосибирскую клинику «1+1» вновь нагрянули приставы

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Как сообщает precedent.tv, исполнительные производства были возбуждены в рамках решений Арбитражного суда Новосибирской области. Они были вынесены в пользу собственника здания на Восходе, 27 Станислава Беляева.
В 2018 году предприниматель сдал в аренду помещения для клиники «1+1». Арендаторы должны были ежемесячно выплачивать 2 096 715 рублей. Однако представители клиники уклонялись от обязательств. В итоге в марте прошлого года Станислав Беляев был вынужден обратиться в суд о взыскании долга.
Согласно решению суда, клиника должна была уплатить 11 миллионов рублей пеней и 14 миллионов задолженности по арендной плате. Поскольку ответчик отказался платить по долгам, в помещение нагрянули судебные приставы. Выяснилось, что медики не имеют денежных средств, поэтому был наложен арест на имущество и оборудование.
При этом руководство медучреждения попыталось выгнать приставов, предоставив в суд фиктивные документы о том, что имущество якобы не принадлежит клинике. Также в здание приходили полицейские по поводу заявления о краже. Однако это не помогло и теперь имущество выставят на торги. Сама клиника больше не работает.