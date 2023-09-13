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В клинику вновь пришли приставы

«Обстановка очень сложная»: в новосибирскую клинику «1+1» вновь нагрянули приставы

13 сентября 2023, 10:19
Фото: precedent.tv
В клинику вновь пришли приставы
В здание клиники «1+1» в Новосибирске вновь пришли судебные приставы. Они производят арест имущества в рамках исполнительных производств.

Как сообщает precedent.tv, исполнительные производства были возбуждены в рамках решений Арбитражного суда Новосибирской области. Они были вынесены в пользу собственника здания на Восходе, 27 Станислава Беляева.

В 2018 году предприниматель сдал в аренду помещения для клиники «1+1». Арендаторы должны были ежемесячно выплачивать 2 096 715 рублей. Однако представители клиники уклонялись от обязательств. В итоге в марте прошлого года Станислав Беляев был вынужден обратиться в суд о взыскании долга.

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Согласно решению суда, клиника должна была уплатить 11 миллионов рублей пеней и 14 миллионов задолженности по арендной плате. Поскольку ответчик отказался платить по долгам, в помещение нагрянули судебные приставы. Выяснилось, что медики не имеют денежных средств, поэтому был наложен арест на имущество и оборудование.

При этом руководство медучреждения попыталось выгнать приставов, предоставив в суд фиктивные документы о том, что имущество якобы не принадлежит клинике. Также в здание приходили полицейские по поводу заявления о краже. Однако это не помогло и теперь имущество выставят на торги. Сама клиника больше не работает.

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#Происшествия#Новосибирск#Долг#Клиника#Медики#Александр Ляхов#Судебные приставы
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