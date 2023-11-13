В НОВАТе пройдет открытие Международного фестиваля им. Эдуарда Артемьева «Сибириада»

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева, выдающегося современника, недавно ушедшего из жизни, откроется в НОВАТ концертной программой с его сочинением. Прозвучит реквием «Девять шагов к Преображению», произведение, которое сам Артемьев называл одним из наиболее значимых в его жизни и над которым работал несколько десятилетий.
Сам композитор признавался: «Это единственное сочинение, которое я принимаю без претензий к самому себе. Что-то получилось».
На открытии конкурса-фестиваля «Сибириада» реквием прозвучит в исполнении симфонического оркестра и детского хора НОВАТа под управлением маэстро Сесара Альвареса (Испания), солисты — Екатерина Артемьева, Андрей Лефлер. Одно из отделений фестивальной концертной программы будет посвящено музыке Эдуарда Артемьева к известным кинофильмам.
Конкурс-фестиваль имени Эдуарда Артемьева с насыщенной разнообразной программой неслучайно впервые проводится именно в Новосибирске. Один из великих творцов нашего времени родился в Новосибирске в 1937 году.
Творчество Артемьева знакомо большинству людей по его музыке в кино. Среди кинофильмов, в которых звучит музыка композитора, знаменитые киношедевры: «Солярис», «Зеркало», «Сталкер» Андрея Тарковского; «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Родня», «Утомленные солнцем», «Солнечный удар» и другие картины прославленного кинорежиссера Никиты Михалкова; «Сибириада», «Одиссея», «Дом дураков» Андрея Кончаловского. Композитор сотрудничал с известными режиссерами Вадимом Абдрашитовым, Кареном Шахназаровым, Павлом Чухраем и многими другими.
Народный артист России, Артемьев пять раз становился лауреатом Государственной премии. Композитор удостоен звания Героя труда в 2022 году, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, премиями имени Шостаковича, «Золотая маска», призом имени Глинки и многими другими. За музыку к кинофильмам композитору пять раз вручалась премия «Ника», он награжден пятью премиями «Золотой орел». В составе съемочной группы фильма «Утомленные солнцем» Артемьев получил премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1993 году.
Произведения Эдуарда Артемьева известны и неоднократно звучали в Англии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Венгрии, Германии, Италии, Канаде, США, Финляндии, Франции и Японии.
Первый международный конкурс-фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, министерства культуры Новосибирской области, Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, ВГТРК «Россия», Союза композиторов Евразии, Союза кинематографистов России.
В проекте принимает участие Молодежный оркестр Новосибирска. Торжественное открытие I Международного фестиваля имени Эдуарда Артемьева «Сибириада» составит концертная программа в двух отделениях — киномузыка Эдуарда Артемьева и реквием «Девять шагов к Преображению» — 27 ноября в 19:00 на Большой сцене НОВАТа.
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