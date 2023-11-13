В НОВАТе пройдет открытие Международного фестиваля им. Эдуарда Артемьева «Сибириада»

Народный артист России, Артемьев пять раз становился лауреатом Государственной премии. Композитор удостоен звания Героя труда в 2022 году, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом Александра Невского, премиями имени Шостаковича, «Золотая маска», призом имени Глинки и многими другими. За музыку к кинофильмам композитору пять раз вручалась премия «Ника», он награжден пятью премиями «Золотой орел». В составе съемочной группы фильма «Утомленные солнцем» Артемьев получил премию американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» в 1993 году.