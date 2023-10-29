В НОВАТе новый главный дирижер — кого назначили музыкальным руководителем

Обращаясь к коллективу, Дмитрий Юровский отметил: «Уже восемь лет, как мы работаем вместе, многое уже сделано, и, надеюсь, мы еще многое успеем сделать. Театр должен постоянно развиваться, и так сложились обстоятельства, что в последние год-полтора у меня нет возможности постоянно находиться в Новосибирске и влиять на это развитие. Михаила Петровича Татарникова я знаю уже больше десяти лет, и меня очень радует, что представлять его коллективу уже не нужно — он много лет сотрудничает с нашим театром. Для меня очень важно, что я передаю эстафету талантливому музыканту, который хорошо знает коллектив, и что новый музыкальный руководитель приходит, когда я еще остаюсь в театре и смогу какое-то время вместе с ним участвовать в творческих процессах».