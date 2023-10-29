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Михаил Татарников - главный дирижер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

В НОВАТе новый главный дирижер — кого назначили музыкальным руководителем

29 октября 2023, 14:02
Фото: Пресс-служба НОВАТ
Михаил Татарников - главный дирижер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.
Известный российский дирижер Михаил Татарников назначен музыкальным руководителем — главным дирижером Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

О назначении нового главного дирижера на собрании коллектива театра сообщил художественный руководитель НОВАТа Дмитрий Юровский, ранее совмещавший эту должность и пост музыкального руководителя — главного дирижера.

Обращаясь к коллективу, Дмитрий Юровский отметил: «Уже восемь лет, как мы работаем вместе, многое уже сделано, и, надеюсь, мы еще многое успеем сделать. Театр должен постоянно развиваться, и так сложились обстоятельства, что в последние год-полтора у меня нет возможности постоянно находиться в Новосибирске и влиять на это развитие. Михаила Петровича Татарникова я знаю уже больше десяти лет, и меня очень радует, что представлять его коллективу уже не нужно — он много лет сотрудничает с нашим театром. Для меня очень важно, что я передаю эстафету талантливому музыканту, который хорошо знает коллектив, и что новый музыкальный руководитель приходит, когда я еще остаюсь в театре и смогу какое-то время вместе с ним участвовать в творческих процессах».

Михаил Татарников в ответном слове поблагодарил руководство и творческие коллективы театра:

«Я с большим воодушевлением приступаю к обязанностям музыкального руководителя — главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета. Спасибо дирекции театра за оказанное мне доверие и, конечно, огромное спасибо коллективу. Если бы я не чувствовал нашу тесную связь и не ощущал вашу поддержку, принять это предложение мне было бы гораздо сложнее».
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