Минюст России намерен признать международное ЛГБТ-движение экстремистским

В иске указано, что проведенная специалистами министерства экспертиза выявила в деятельности международного общественного движения признаки экстремистской деятельности и призывы к социальной и религиозной вражде. В связи с этим рекомендуется запрет деятельности ЛГБТ-движения на территории Российской Федерации.