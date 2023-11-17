Минюст России намерен признать международное ЛГБТ-движение экстремистским

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В иске указано, что проведенная специалистами министерства экспертиза выявила в деятельности международного общественного движения признаки экстремистской деятельности и призывы к социальной и религиозной вражде. В связи с этим рекомендуется запрет деятельности ЛГБТ-движения на территории Российской Федерации.
Исковое заявление принято к рассмотрению Верховным судом России. Слушания по иску назначены на 30 ноября.
Напомним, что на территории Российской Федерации уже полностью запрещена пропаганда ЛГБТ. Соответствующие поправки были приняты Госдумой в ноябре 2022 года. С 2013 года в России действовал запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.