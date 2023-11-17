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Иск рассмотрят в Верховном суде

Минюст России намерен признать международное ЛГБТ-движение экстремистским

17 ноября 2023, 14:20
Фото: 1MI
Иск рассмотрят в Верховном суде

Минюст России подал иск о признании международного ЛГБТ-движения экстремистским

Министерство юстиции РФ подало иск в суд о признании международного движения «ЛГБТ» экстремистским. Заявление уже находится в Верховном суде Российской Федерации.

В иске указано, что проведенная специалистами министерства экспертиза выявила в деятельности международного общественного движения признаки экстремистской деятельности и призывы к социальной и религиозной вражде. В связи с этим рекомендуется запрет деятельности ЛГБТ-движения на территории Российской Федерации.

Исковое заявление принято к рассмотрению Верховным судом России. Слушания по иску назначены на 30 ноября.

Напомним, что на территории Российской Федерации уже полностью запрещена пропаганда ЛГБТ. Соответствующие поправки были приняты Госдумой в ноябре 2022 года. С 2013 года в России действовал запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

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#Новосибирск#Суд#Россия#ЛГБТ#Министерство#Иск#Александр Ляхов
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