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Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

В Новосибирске подожгли военкомат

В Дзержинском районе Новосибирска подожгли военкомат

17 ноября 2023, 13:30
Фото: 1MI
В Новосибирске подожгли военкомат

В Новосибирске неизвестный хулиган поджег военкомат

Новосибирцы сообщают о поджоге в здании военкомата на территории Дзержинского района. Неизвестный поджег дверь.
«На проспекте Дзержинского, 2 неизвестные подожгли военкомат Дзержинского и Калининского районов», — сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Утверждается, что неизвестный поджег пластиковую дверь у главного входа в здание. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. При этом возгорание уже могло быть потушено до прибытия экстренных служб.

На данный момент официальных комментариев от профильных ведомств не поступало.

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#Происшествия#Новосибирск#Соцсети#Поджог#Военкомат#Александр Ляхов#Хулиганство
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