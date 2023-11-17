В Дзержинском районе Новосибирска подожгли военкомат

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
«На проспекте Дзержинского, 2 неизвестные подожгли военкомат Дзержинского и Калининского районов», — сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
Утверждается, что неизвестный поджег пластиковую дверь у главного входа в здание. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. При этом возгорание уже могло быть потушено до прибытия экстренных служб.
На данный момент официальных комментариев от профильных ведомств не поступало.