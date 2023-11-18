«Избегайте парок»: новосибирский стилист Хохлова рассказала о главных трендах зимы

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В разговоре с «Известиями» специалист по вопросам моды посоветовала выбрать куртку с крупной прямоугольной стежкой или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки. А вот от меховых жилетов лучше избавиться.
«Они выглядят старомодно. Избегайте и курток фасона „парка“. Зимой 2023–2024 годов они будут не в моде», — заявила Анастасия Хохлова.
Будут непопулярны и пальто из кожи с меховым воротником, так как «состарят» носителя. В прошлое уходят и ультраобъемные пуховики и куртки с поясом на резинке.