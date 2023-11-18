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Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

О моде нужно помнить даже в холода

«Избегайте парок»: новосибирский стилист Хохлова рассказала о главных трендах зимы

18 ноября 2023, 11:19
Фото: Midjourney
О моде нужно помнить даже в холода

Стилист из Новосибирска Хохлова назвала антитренды зимы 2023-2024

До начала зимы осталось всего полторы недели. Советы о том, как выглядеть стильно в холодную погоду, дала стилист из Новосибирска Анастасия Хохлова.

В разговоре с «Известиями» специалист по вопросам моды посоветовала выбрать куртку с крупной прямоугольной стежкой или объемный пуховик в лаконичном дизайне без внешней прострочки. А вот от меховых жилетов лучше избавиться.

«Они выглядят старомодно. Избегайте и курток фасона „парка“. Зимой 2023–2024 годов они будут не в моде», — заявила Анастасия Хохлова.

Будут непопулярны и пальто из кожи с меховым воротником, так как «состарят» носителя. В прошлое уходят и ультраобъемные пуховики и куртки с поясом на резинке.

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#Общество#Новосибирск#Мода#Александр Ляхов#Стилист
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