Новосибирский фэшн-блогер одела модель в костюм Курочки-Рябы на шоу Александра Рогова

Сутью шоу является соревнование со стилистом в выборе образа для моделей. Совершив шопинг в московском ТЦ «Метрополис», Мария Баскакова одела подопечную в костюм «Курочки-Рябы»: лаконичное красное платье в пол и золотая сумка-яйцо. Александр Рогов предпочел образ Царевны-Лебедя с белым платьем в пол и кокошником.