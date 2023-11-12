Новосибирский фэшн-блогер одела модель в костюм Курочки-Рябы на шоу Александра Рогова

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
На шоу 24-летняя сибирячка пришла в эффектной укороченной зеленой куртке, розовой футболке и светло-зеленой макси-юбке. Александр Рогов предпочел одежду черно-белых тонов, за что извинился перед девушкой.
Сутью шоу является соревнование со стилистом в выборе образа для моделей. Совершив шопинг в московском ТЦ «Метрополис», Мария Баскакова одела подопечную в костюм «Курочки-Рябы»: лаконичное красное платье в пол и золотая сумка-яйцо. Александр Рогов предпочел образ Царевны-Лебедя с белым платьем в пол и кокошником.
«Мы начали в 9.30 утра и закончили к 22.00 вечера. Александр Рогов очень приятен в общении. На шоу я хотела кайфануть и поработать с ним — у меня получилось», — рассказала Мария Баскакова Ngs.ru.
В итоге зрители отдали победу Александру Рогову. Однако сам стилист высоко оценил образ, созданный Марией Баскаковой и пожелал ей удачи.