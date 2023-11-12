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Стилист высоко оценил образ сибирячки

Новосибирский фэшн-блогер одела модель в костюм Курочки-Рябы на шоу Александра Рогова

12 ноября 2023, 11:10
Фото: Личный аккаунт Александа Рогова «ВКонтакте»
Стилист высоко оценил образ сибирячки

Фэшн-блогер из Новосибирской области снялась в шоу стилиста Александра Рогова

Фэшн-блогер из Новосибирска Мария Баскакова приняла участие в шоу «Кто круче Александра Рогова?» на канале СТС Love 11 ноября. Сибирячка сразилась с известным стилистом в фэшн-баттле.

На шоу 24-летняя сибирячка пришла в эффектной укороченной зеленой куртке, розовой футболке и светло-зеленой макси-юбке. Александр Рогов предпочел одежду черно-белых тонов, за что извинился перед девушкой.

Сутью шоу является соревнование со стилистом в выборе образа для моделей. Совершив шопинг в московском ТЦ «Метрополис», Мария Баскакова одела подопечную в костюм «Курочки-Рябы»: лаконичное красное платье в пол и золотая сумка-яйцо. Александр Рогов предпочел образ Царевны-Лебедя с белым платьем в пол и кокошником.

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«Мы начали в 9.30 утра и закончили к 22.00 вечера. Александр Рогов очень приятен в общении. На шоу я хотела кайфануть и поработать с ним — у меня получилось», — рассказала Мария Баскакова Ngs.ru.

В итоге зрители отдали победу Александру Рогову. Однако сам стилист высоко оценил образ, созданный Марией Баскаковой и пожелал ей удачи.

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#Новосибирск#Москва#Мода#Блогер#Шоу#Телевидение#Александр Ляхов
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