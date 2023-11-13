Стилист Рогов извинился на шоу перед фэшн-блогером из Новосибирска Баскаковой

Рогов пришел на съемку в черно-белой одежде, на что Мария отметила, что такие цвета следует исключить из гардероба, чтобы добавить яркости в жизнь. Стилист охарактеризовал сибирячку как дерзкую и наглую, но позже он извинился перед ней за свой выбор одежды.