Стилист Рогов извинился на шоу перед фэшн-блогером из Новосибирска Баскаковой

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
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Updated Сегодня, 02:53
Известный модный блогер Мария Баскакова, живущая в Новосибирске, приняла участие в программе «Кто круче Рогова» на канале «СТС Love». Эпизод вышел 11 ноября.
В ходе шоу, после знакомства со стилистом Александром Роговым, участники вращают колесо, чтобы выбрать тему для нарядов моделей. Марии выпала тема «Русские сказки».
Рогов пришел на съемку в черно-белой одежде, на что Мария отметила, что такие цвета следует исключить из гардероба, чтобы добавить яркости в жизнь. Стилист охарактеризовал сибирячку как дерзкую и наглую, но позже он извинился перед ней за свой выбор одежды.
В результате Рогов выбрал образ царевны-лебедя для моделей, а Мария подобрала стиль «Курочки-рябы». По результатам голосования, модный блогер уступила своему известному сопернику. Тем не менее, Мария получила удовольствие от съемок.
«Я не расстроилась, потому что просто участие в этом шоу уже для меня — победа», — поделилась Мария.