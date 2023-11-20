Владимир Путин поблагодарил руководителя регштаба МГЕР Данила Лузгина

«Хочется поблагодарить мою команду, коллег и друзей, с которыми мы работаем на благо нашей Родины уже три года. Работаем на общую Победу, которой достоин каждый из нас. Высокая оценка главы государства — подтверждение того, что наше дело — правое», — отметил Данил Лузгин.