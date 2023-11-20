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Участники регштаба МГЕР 36 раз побывали в новых регионах.

Владимир Путин поблагодарил руководителя регштаба МГЕР Данила Лузгина

20 ноября 2023, 12:17
Фото: Пресс-служба НРО партии "Единая Россия"
Участники регштаба МГЕР 36 раз побывали в новых регионах.
Руководителя регштаба МГЕР Данила Лузгина за участие в гуманитарной миссии на Донбассе поблагодарил Владимир Путин. С марта 2023 новосибирские молодогвардейцы 36 раз побывали в новых регионах.

Ребята работали в военных госпиталях ассистентами операционной сестры, медбратьями, помогали сотрудникам реанимации и службы эвакуации, выдавали продукты питания в гуманитарных штабах «Единой России», оказывали адресную помощь маломобильным гражданам, обслуживали пункты обогрева, участвовали в организации референдума на Донбассе.

«Хочется поблагодарить мою команду, коллег и друзей, с которыми мы работаем на благо нашей Родины уже три года. Работаем на общую Победу, которой достоин каждый из нас. Высокая оценка главы государства — подтверждение того, что наше дело — правое», — отметил Данил Лузгин.

16 ноября «Молодая Гвардия Единой России» отметила 18 лет. В Новосибирске торжество по случаю состоялось в региональном штабе МГЕР. Благодарности лучшим 25 представителям организации вручил замсекретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Титаренко.

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