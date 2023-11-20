Владимир Путин поблагодарил руководителя регштаба МГЕР Данила Лузгина

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Ребята работали в военных госпиталях ассистентами операционной сестры, медбратьями, помогали сотрудникам реанимации и службы эвакуации, выдавали продукты питания в гуманитарных штабах «Единой России», оказывали адресную помощь маломобильным гражданам, обслуживали пункты обогрева, участвовали в организации референдума на Донбассе.
«Хочется поблагодарить мою команду, коллег и друзей, с которыми мы работаем на благо нашей Родины уже три года. Работаем на общую Победу, которой достоин каждый из нас. Высокая оценка главы государства — подтверждение того, что наше дело — правое», — отметил Данил Лузгин.
16 ноября «Молодая Гвардия Единой России» отметила 18 лет. В Новосибирске торжество по случаю состоялось в региональном штабе МГЕР. Благодарности лучшим 25 представителям организации вручил замсекретаря регионального отделения «Единой России» Игорь Титаренко.