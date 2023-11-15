Бойцы спецназа «Сибирь» выследили «наглый» БМП ВСУ и уничтожили его

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Командир группы отряда спецназа «Сибирь» Южной группировки российских войск рассказал РИА новости, что БМП каждый день вела огонь по позициям бойцов РФ. За несколько дней военные спецназа «Сибирь» выследили БМП, проанализировав действия этого экипажа. В результате была выбрана лучшая позиция для противотанкового комплекса, которая позволила во время очередной атаки уничтожить противника.
Командир добавил, что рассчитал позицию для противотанкового комплекса, опираясь на данные разведки и свой личный опыт. За предыдущие сутки было отражено пять атак ВСУ, в районе Клещеевки и Малоильиновки противник потерял две БМП и три пикапа.
Стало известно о гибели старшего лейтенанта Ильи Карпенко из Новосибирской области в зоне спецоперации.