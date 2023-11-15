Бойцы спецназа «Сибирь» выследили «наглый» БМП ВСУ и уничтожили его

Командир группы отряда спецназа «Сибирь» Южной группировки российских войск рассказал РИА новости, что БМП каждый день вела огонь по позициям бойцов РФ. За несколько дней военные спецназа «Сибирь» выследили БМП, проанализировав действия этого экипажа. В результате была выбрана лучшая позиция для противотанкового комплекса, которая позволила во время очередной атаки уничтожить противника.