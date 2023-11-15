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Бойцы СВО.

Бойцы спецназа «Сибирь» выследили «наглый» БМП ВСУ и уничтожили его

15 ноября 2023, 08:34
Фото: Артем Черненко / 1MI
Бойцы СВО.
Российские войска спецназа «Сибирь» уничтожили боевую машину пехоты, которая регулярно наносила удары по нашим войскам под Клещеевкой.

Командир группы отряда спецназа «Сибирь» Южной группировки российских войск рассказал РИА новости, что БМП каждый день вела огонь по позициям бойцов РФ. За несколько дней военные спецназа «Сибирь» выследили БМП, проанализировав действия этого экипажа. В результате была выбрана лучшая позиция для противотанкового комплекса, которая позволила во время очередной атаки уничтожить противника.

Командир добавил, что рассчитал позицию для противотанкового комплекса, опираясь на данные разведки и свой личный опыт. За предыдущие сутки было отражено пять атак ВСУ, в районе Клещеевки и Малоильиновки противник потерял две БМП и три пикапа.

Старший лейтенант Илья Карпенко из Новосибирской области погиб в зоне СВО
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Стало известно о гибели старшего лейтенанта Ильи Карпенко из Новосибирской области в зоне спецоперации.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Донбасс#СВО#Ольга Храмушкина#Бойцы
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