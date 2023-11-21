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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Ученые научились контролировать кровяные клетки

Новосибирские ученые научились контролировать кровяные клетки лазером

21 ноября 2023, 12:59
Фото: 1MI
Ученые научились контролировать кровяные клетки

Новосибирские ученые разработали метод активации тромбоцитов

В Новосибирском государственном университете разработали уникальный метод контроля кровяных клеток. Это поможет снизить риск инфарктов и инсультов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, суть разработки заключается в воздействии на тромбоциты через лазерные импульсы. Это позволяет наблюдать за поведением кровяных клеток в контакте с веществами-активаторами в режиме реального времени.

Тромбоциты способствуют свертываемости крови и защищают организм от кровотечений. Когда сосуд повреждается, образуются специальные вещества, образующие тромбы на его стенках и останавливающие кровотечение. Однако при некоторых заболеваниях активация тромбов способствует закупорке сосудов, что приводит к инфарктам, инсультам и тромбозам.

Напомним, что в Новосибирске разработали электронный градусник для измерения температуры.

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#Наука#Новосибирск#НГУ#Ученые#Кровь#Александр Ляхов#Исследование
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