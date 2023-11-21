Новосибирские ученые научились контролировать кровяные клетки лазером

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, суть разработки заключается в воздействии на тромбоциты через лазерные импульсы. Это позволяет наблюдать за поведением кровяных клеток в контакте с веществами-активаторами в режиме реального времени.
Тромбоциты способствуют свертываемости крови и защищают организм от кровотечений. Когда сосуд повреждается, образуются специальные вещества, образующие тромбы на его стенках и останавливающие кровотечение. Однако при некоторых заболеваниях активация тромбов способствует закупорке сосудов, что приводит к инфарктам, инсультам и тромбозам.
Напомним, что в Новосибирске разработали электронный градусник для измерения температуры.