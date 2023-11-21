Новосибирские ученые научились контролировать кровяные клетки лазером

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза, суть разработки заключается в воздействии на тромбоциты через лазерные импульсы. Это позволяет наблюдать за поведением кровяных клеток в контакте с веществами-активаторами в режиме реального времени.