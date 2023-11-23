Форум «Новосибирск — город безграничных возможностей» стартует 28 ноября

Тема форума «Новосибирск — город безграничных возможностей» проводится в шестой раз, на этот раз его тема «Мечтаем вместе». В мероприятии примут участие не только эксперты, но и жители города, которые расскажут о своих представлениях о доступной среде, поделятся идеями своих проектов.

В ноябре 2023 года пройдет уже шестой форум «Новосибирск — город безграничных возможностей». Основной целью данного мероприятия будет позволить новосибирцам поделиться своим видением и мечтами о том, каким они видят свой город, формирование доступной городской среды и повышение качества жизни. Горожане смогут представить свои проекты в социальной сфере, посвященные укреплению общественного здоровья и созданию возможностей для самореализации вне зависимости от ограничений. Форум пройдет в двух форматах: реальном и виртуальном. Ожидаемое количество участников — 38 тысяч человек, среди которых взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, представители старшего поколения и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. «Форум не оставит идеи в стороне — мы хотим услышать голос каждого. Некоторым идеям, которые уже реализуются, не хватает поддержки — информационной, экспертной, административной. Мы готовы ее оказать», — отметила заместитель директора Новосибирского агентства развития социальной политики Ксения Елгина. Форум «Новосибирск – город безграничных возможностей» готовится к открытию в Новосибирске. Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска В рамках двухдневной деловой программы форума 28 и 29 ноября федеральные и региональные эксперты, представители городской и областной администраций, жители города соберутся на площадке центра культуры и отдыха «Победа» и обсудят технологии будущего, перспективы совершенствования социальной сферы, доступную среду, работу инклюзивных творческих проектов и искусство без границ. В числе приглашенных спикеров: генеральный директор центра развития социальных инноваций «Технологии возможностей», директор национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий «Аура-тех» Иван Бирюков, заместитель председателя общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Евгений Бухаров, нейрофизиолог Гурген Согоян, режиссер Маргарита Волкова, председатель ВОО «Содружество выпускников детских домов „Дети всей страны“ Альберт Сарбалев и другие. Форум посетят делегации из Москвы и Московской области, Калуги, Иркутска, Томска, Минска. 30 ноября начнется культурно-спортивная часть форума, которая продлится до 3 декабря. В нее входит постановка «Спроси меня про инклюзию», поставленная студийцами «Инклюзион. Театр. Школа. Новосибирск», спектакль «Человек с крыльями», который состоится в новосибирском академическом молодежном театре «Глобус», показательный футбольный турнир детсадовцев «Крохабол», товарищеский матч между известными деятелями Новосибирска и детьми-сиротами в центре мини-футбола «Сибиряк», а также чемпионат по следж-хоккею в ледовом дворце спорта «Сибирь». «К сожалению, наша сфера не всегда является заметной, праздничной — мы в основном имеем дело с проблемами людей. Без современных технологий, без привлечения к решению проблем максимального количества людей, без объединения усилий городских сообществ, городской и региональной власти вокруг этих вопросов, сложно будет чего-то достичь. Именно поэтому мы рассматриваем форум как реальную возможность принятия решений, которые могут изменить положение в социальной сфере», — отметила начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева. Для того чтобы стать участником форума, достаточно прийти в дни его проведения в центр культуры и отдыха «Победа» и принять участие, также можно наблюдать за участниками форума в онлайн-формате. Программа мероприятий будет размещена в сообществе департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска в VK: https://vk.com/public212344756, а также на сайте форума: https://xn--b1abdfefqvkeacccu0ar.xn--p1ai/ и в его социальных сетях: https://vk.com/arsp3152213. Читайте также: Новые вирусы и космос: форум биотехнологий OpenBio открылся в Новосибирской области Пассажиры севшего на поле под Новосибирском самолета получили свыше 15 млн рублей