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Новогодний концепт будет зелено-красным

Мэрия Новосибирска раскрасит новогодние улицы зелено-красным

28 ноября 2023, 08:55
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новогодний концепт будет зелено-красным

В мэрии Новосибирска представили концепт новогоднего оформления улиц

В администрации города Новосибирска определились с концепцией новогоднего оформления улиц. Ее уже обсуждают в соцсетях.

Фотографии новогоднего оформления появились во многих мессенджерах.

«Мэрия Новосибирска представила новогоднюю айдентику города. В таком стиле будут оформлять улицы. Как вам оформление?», — сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком».

В оформлении отображен красный мешок на зеленом фоне. Общая концепция посвящена зиме и носит название «В Сибири снег». Также присутствует елка как новогоднее дерево в обрамлении снежинок. Можно увидеть и снеговика с зеленым ведром на голове.

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#Общество#Новосибирск#Праздник#Соцсети#Мэрия Новосибирска#Александр Ляхов#Новый год в Новосибирске 2024
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