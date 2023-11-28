Мэрия Новосибирска раскрасит новогодние улицы зелено-красным

В оформлении отображен красный мешок на зеленом фоне. Общая концепция посвящена зиме и носит название «В Сибири снег». Также присутствует елка как новогоднее дерево в обрамлении снежинок. Можно увидеть и снеговика с зеленым ведром на голове.