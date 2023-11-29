Дом с запашком: строители «Европейского берега» мочатся прямо в будущих квартирах

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Рабочие заняты на строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Европейский берег». При этом у них полностью отсутствует культура поведения.
«Мы были в шоке, когда это увидели. Может быть, это нормально и все так делают, но выглядит мерзко. Строители мочатся прям на бетон, а тут будет чья-то квартира! Застройщик „Брусника“, получается, не обеспечивает своих рабочих туалетами», — рассказала Atas. Info местная жительница Владислава.
Возмутительный инцидент произошел в строящемся доме на улице Большевистской, 48 стр. Происходит ли это на других площадках, неизвестно.