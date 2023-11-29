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Рабочие совершенно не стесняются своего поведения

Дом с запашком: строители «Европейского берега» мочатся прямо в будущих квартирах

29 ноября 2023, 06:59
Фото: читательница Atas.Info
Рабочие совершенно не стесняются своего поведения

Новосибирцы жалуются на рабочих «Евроберега», испражняющихся на пол будущего ЖК

В Новосибирске местные жители возмущены отвратительным поведением строительных рабочих. По их мнению, они стесняются справлять естественную нужду прямо на площадке.

Рабочие заняты на строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Европейский берег». При этом у них полностью отсутствует культура поведения.

«Мы были в шоке, когда это увидели. Может быть, это нормально и все так делают, но выглядит мерзко. Строители мочатся прям на бетон, а тут будет чья-то квартира! Застройщик „Брусника“, получается, не обеспечивает своих рабочих туалетами», — рассказала Atas. Info местная жительница Владислава.

Возмутительный инцидент произошел в строящемся доме на улице Большевистской, 48 стр. Происходит ли это на других площадках, неизвестно.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Строительство#Стройка#Александр Ляхов#Рабочие#Строители#Европейский берег
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