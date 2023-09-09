Строители четвертого моста в Новосибирске облили машину несмываемой краской

Владелец автомобиля пожаловался на происшествие в социальных сетях. Он сообщил, что уже обратился в автомойку, но там ему сказали, что для удаления этих пятен потребуется детальная полировка. В данный момент автомобилист собирает все необходимые документы и готовит обращение в правоохранительные органы.