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краска не смывается

Строители четвертого моста в Новосибирске облили машину несмываемой краской

9 сентября 2023, 03:25
Фото: 1MI
краска не смывается
Владелец Toyota Camry из Новосибирска жалуется на то, что его машина была облита краской работниками строящегося моста через Обь, и он собирается подать жалобу в полицию.

В Новосибирске владелец автомобиля жалуется на то, что строители нового моста испортили его Toyota Camry. По словам мужчины, кузов машины был запачкан краской, которую невозможно смыть.

Инцидент произошел на съезде на улицу Ипподромскую, где рабочие окрашивали металлические конструкции моста. Часть краски случайно упала на автомобиль, и теперь он покрыт пятнами, избавиться от которых не представляется возможным.

Владелец автомобиля пожаловался на происшествие в социальных сетях. Он сообщил, что уже обратился в автомойку, но там ему сказали, что для удаления этих пятен потребуется детальная полировка. В данный момент автомобилист собирает все необходимые документы и готовит обращение в правоохранительные органы.

Однако некоторые пользователи выразили сомнения в том, что он сможет добиться справедливости, так как будет трудно доказать, что именно строители моста являются виновниками происшествия. Некоторые советуют ему попытаться самостоятельно убрать краску, не обращаясь в суд.

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#Транспорт#Новосибирск#Суд#Автомобиль#Соцсети#Эмилия Губарева#Рабочие#Строители#Краска
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