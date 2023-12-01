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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Пенсионеры в декабре получат две выплаты

Новосибирцы получат две пенсии в декабре — кому повезет

1 декабря 2023, 06:13
Фото: Midjourney
Пенсионеры в декабре получат две выплаты

Новосибирцам напомнили, кто может получить две пенсии в декабре

1 декабря настала календарная зима. В этом месяце из-за предстоящих праздников ряд пенсионеров получат сразу две выплаты.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на экономиста Людмилу Иванову-Швец, пенсионеры получат выплаты за январь в случае, если график выплат совпадает с праздничными днями. В 2024 году новогодние каникулы придутся с 1 по 8 января. Кроме того, начисления на карту придут тем новосибирцам, кто получает все виды пенсий и выплат.

С 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и потере кормильца, увеличат на 7,5%. Из-за новогодних праздников выплаты тоже придут в декабре с учетом индексации.

Первые выплаты пенсионерам должны выплачивать уже с 1 декабря. Январская пенсия поступит с 25 декабря.

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#Экономика#Новосибирск#Выплаты#Пенсии#Пенсионеры#Александр Ляхов
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