Новосибирцы получат две пенсии в декабре — кому повезет

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на экономиста Людмилу Иванову-Швец, пенсионеры получат выплаты за январь в случае, если график выплат совпадает с праздничными днями. В 2024 году новогодние каникулы придутся с 1 по 8 января. Кроме того, начисления на карту придут тем новосибирцам, кто получает все виды пенсий и выплат.