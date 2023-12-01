Новосибирцы получат две пенсии в декабре — кому повезет

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на экономиста Людмилу Иванову-Швец, пенсионеры получат выплаты за январь в случае, если график выплат совпадает с праздничными днями. В 2024 году новогодние каникулы придутся с 1 по 8 января. Кроме того, начисления на карту придут тем новосибирцам, кто получает все виды пенсий и выплат.
С 2024 года страховые пенсии неработающим пенсионерам, получающим пенсии по инвалидности и потере кормильца, увеличат на 7,5%. Из-за новогодних праздников выплаты тоже придут в декабре с учетом индексации.
Первые выплаты пенсионерам должны выплачивать уже с 1 декабря. Январская пенсия поступит с 25 декабря.