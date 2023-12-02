2-хмиллионному посетителю Выставки-форума «Россия» покажут Саяно-Шушенскую ГЭС

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве зафиксировали двухмиллионного посетителя. Им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией.
Победителей поздравили в Павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего».
АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“, Министерство энергетики РФ и ПАО „РусГидро“ подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным — Марат работает в энергетической сфере.