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Updated Сегодня, 13:33

Марат Курамшин получил сертификат на эскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС

2-хмиллионному посетителю Выставки-форума «Россия» покажут Саяно-Шушенскую ГЭС

2 декабря 2023, 13:31
Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Марат Курамшин получил сертификат на эскурсию по Саяно-Шушенской ГЭС

Двухмиллионный посетитель «России» получил в подарок экскурсию по сибирской ГЭС

Двухмиллионный посетитель Выставки-форума «Россия» получил в подарок сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Им стал Марат Курамшин.

На Международной выставке-форуме «Россия» в Москве зафиксировали двухмиллионного посетителя. Им стал Марат Сабитов из Казани, который приехал на ВДНХ со своей супругой Марией.

 

Победителей поздравили в Павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего».

 

АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“, Министерство энергетики РФ и ПАО „РусГидро“ подарили паре сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России. Для семьи из Казани это стало символичным — Марат работает в энергетической сфере.

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