Энергетиков АО «РЭС» наградили за обеспечение электроснабжения «Сибирь-Арены»

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Андрей Кокорин — директор ГКУ НСО «Арена», подведомственного Минстрою региона, во время подведения итогов первых месяцев работы после сдачи ледового дворца «Сибирь Арена», отметил высокое качество работ по обеспечению объекта электроэнергией.
Андрей Игоревич поблагодарил сотрудников компании «Региональные электрические сети», которые осуществляли подключение спортивного комплекса к электросетям на всех стадиях строительства от проекта до сдачи объекта.
Все отличившиеся работники АО «РЭС» получили персональные благодарственные письма от Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которые им вручил представитель Минстроя НСО. Также компания получила общее благодарственное письмо для всего коллектива.
Губернатор выразил благодарность за созидательный труд и заслуги в реализации проекта по строительству Многофункциональной ледовой арены, а также отметил профессионализм и требовательное отношение к делу новосибирских энергетиков.
Новая ледовая арена общей мощностью более 7 мегаватт стала одним из масштабных проектов по технологическому присоединению к инфраструктуре электроснабжения за последние несколько лет.
Для подключения объекта компания проложила 7,5 км кабельных линий электропередачи, выполнила работы по установке распределительного пункта, а также по реконструкции подстанции 110 кВ Горская, где были заменены силовые трансформаторы на большую мощность. Суммарный объем инвестиций в строительство электросетей для комплекса «Сибирь Арена» превысил 110 млн рублей.
Большая работа была проделала и по оформлению технологического присоединения нового парка — объемный комплекс работ был выполнен за две недели, энергетики разработали схему электроснабжения, выдали технические условия и заключили договор для подключения объектов парка «Арена».
Качество поставляемой потребителям АО «РЭС» электроэнергии подтверждено сертификатами соответствия.