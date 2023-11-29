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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

"Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС".

Энергетиков АО «РЭС» наградили за обеспечение электроснабжения «Сибирь-Арены»

29 ноября 2023, 10:23
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
"Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС".
Руководители и сотрудники АО «РЭС», принимавшие непосредственное участие в работе по технологическому присоединению спортивного объекта федерального масштаба — «Сибирь Арены», получили благодарственные письма и награды.

Андрей Кокорин — директор ГКУ НСО «Арена», подведомственного Минстрою региона, во время подведения итогов первых месяцев работы после сдачи ледового дворца «Сибирь Арена», отметил высокое качество работ по обеспечению объекта электроэнергией.

Андрей Игоревич поблагодарил сотрудников компании «Региональные электрические сети», которые осуществляли подключение спортивного комплекса к электросетям на всех стадиях строительства от проекта до сдачи объекта.

Все отличившиеся работники АО «РЭС» получили персональные благодарственные письма от Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, которые им вручил представитель Минстроя НСО. Также компания получила общее благодарственное письмо для всего коллектива.

Губернатор выразил благодарность за созидательный труд и заслуги в реализации проекта по строительству Многофункциональной ледовой арены, а также отметил профессионализм и требовательное отношение к делу новосибирских энергетиков.

"Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС"."Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС".
"Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС"."Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС".
"Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС"."Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС".
"Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС"."Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС".
"Сибирь Арена" общей мощностью более 7 мегаватт - один из крупнейших объектов, над которыми работали энергетики АО "РЭС".
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

Новая ледовая арена общей мощностью более 7 мегаватт стала одним из масштабных проектов по технологическому присоединению к инфраструктуре электроснабжения за последние несколько лет.

Для подключения объекта компания проложила 7,5 км кабельных линий электропередачи, выполнила работы по установке распределительного пункта, а также по реконструкции подстанции 110 кВ Горская, где были заменены силовые трансформаторы на большую мощность. Суммарный объем инвестиций в строительство электросетей для комплекса «Сибирь Арена» превысил 110 млн рублей.

Большая работа была проделала и по оформлению технологического присоединения нового парка — объемный комплекс работ был выполнен за две недели, энергетики разработали схему электроснабжения, выдали технические условия и заключили договор для подключения объектов парка «Арена».

Качество электроэнергии в сетях АО «РЭС» подтверждено сертификатами соответствия
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Качество поставляемой потребителям АО «РЭС» электроэнергии подтверждено сертификатами соответствия.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети#Сибирь-Арена
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