Энергетиков АО «РЭС» наградили за обеспечение электроснабжения «Сибирь-Арены»

Для подключения объекта компания проложила 7,5 км кабельных линий электропередачи, выполнила работы по установке распределительного пункта, а также по реконструкции подстанции 110 кВ Горская, где были заменены силовые трансформаторы на большую мощность. Суммарный объем инвестиций в строительство электросетей для комплекса «Сибирь Арена» превысил 110 млн рублей.