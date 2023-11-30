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Компания АО "РЭС" вошла в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок

АО «РЭС» в очередной раз вошло в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок

30 ноября 2023, 09:24
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Компания АО "РЭС" вошла в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок
В Общественной палате Российской Федерации 27 ноября были подведены итоги проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2023». АО «РЭС» получила сертификат «Высокая прозрачность».

По итогам проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2023» АО «РЭС» вошло в первую тридцатку лидеров рейтинга в сегменте «Государственные корпоративные заказчики».

Целью данного рейтинга является создание прозрачной системы стимулирования российских компаний к поддержанию высокого качества закупочного процесса. В ноябре 2023 года итоги исследования подвели в формате пленарного заседания с участием представителей государственной исполнительной власти, крупного корпоративного сектора и профильных некоммерческих организаций. АО «РЭС» на пленарном заседании представил заместитель генерального директора по ресурсному обеспечению Владимир Беседко.

В рейтинге участвовали 315 компаний-заказчиков со всех регионов страны. Участники заседания оценили итоги исследования о текущей ситуации и тенденциях рынка государственных, муниципальных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2-е полугодие 2022 г. и 1-е полугодие 2023 г.

Компания АО "РЭС" вошла в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок Компания АО "РЭС" вошла в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок
Компания АО "РЭС" вошла в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок Компания АО "РЭС" вошла в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок
Компания АО "РЭС" вошла в число лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

АО «РЭС» является постоянным участником и одним из лидеров рейтингов по управлению закупочной деятельностью, компания системно работает над оптимизацией закупочных процессов в соответствии с меняющимися требованиями законодательства.

Грамотное управление закупками позволяет энергетикам успешно решать самые сложные производственные задачи и обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Энергетиков АО «РЭС» наградили за обеспечение электроснабжения «Сибирь-Арены»
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Также сотрудники компании были отмечены за благодарностями от губернатора за обеспечение электроснабжения «Сибирь-Арена».

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#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Электросети
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