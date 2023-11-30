АО «РЭС» в очередной раз вошло в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По итогам проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок 2023» АО «РЭС» вошло в первую тридцатку лидеров рейтинга в сегменте «Государственные корпоративные заказчики».
Целью данного рейтинга является создание прозрачной системы стимулирования российских компаний к поддержанию высокого качества закупочного процесса. В ноябре 2023 года итоги исследования подвели в формате пленарного заседания с участием представителей государственной исполнительной власти, крупного корпоративного сектора и профильных некоммерческих организаций. АО «РЭС» на пленарном заседании представил заместитель генерального директора по ресурсному обеспечению Владимир Беседко.
В рейтинге участвовали 315 компаний-заказчиков со всех регионов страны. Участники заседания оценили итоги исследования о текущей ситуации и тенденциях рынка государственных, муниципальных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2-е полугодие 2022 г. и 1-е полугодие 2023 г.
АО «РЭС» является постоянным участником и одним из лидеров рейтингов по управлению закупочной деятельностью, компания системно работает над оптимизацией закупочных процессов в соответствии с меняющимися требованиями законодательства.
Грамотное управление закупками позволяет энергетикам успешно решать самые сложные производственные задачи и обеспечивать надежное и качественное электроснабжение потребителей Новосибирской области.
Также сотрудники компании были отмечены за благодарностями от губернатора за обеспечение электроснабжения «Сибирь-Арена».