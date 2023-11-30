АО «РЭС» в очередной раз вошло в лидеры Национального рейтинга прозрачности закупок

В рейтинге участвовали 315 компаний-заказчиков со всех регионов страны. Участники заседания оценили итоги исследования о текущей ситуации и тенденциях рынка государственных, муниципальных и корпоративных закупок в Российской Федерации за 2-е полугодие 2022 г. и 1-е полугодие 2023 г.