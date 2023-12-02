В Новосибирск привезли Золотой мяч легенды футбола Льва Яшина

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на футбольную школу «Динамо», Василий Фролов планирует принять участие в открытии филиала спортивного учреждения в Новосибирске. В областной столице пройдет товарищеский матч «Битва поколений» среди ветеранов футбольного клуба «Динамо» (Новосибирск) и воспитанников футбольной школы. Внук легендарного голкипера намерен также провести мастер-класс.
Золотой мяч советский голкипер получил в 1963 году после участия в знаменитом «Матче столетия», посвященного юбилею английского футбола. Лев Яшин играл за сборную мира против команды Великобритании и не пропустил ни одного мяча. Несмотря на то, что англичане выиграли со счетом 2:1, многие зарубежные эксперты высоко оценили игру спортсмена.
Позже, в декабре 1963 года, Лев Яшин опередил в голосовании на «Золотой мяч» итальянского полузащитника «Милана», игрока сборной Италии Джанни Риверу и нападающего «Тоттенхэма», игрока сборной Италии Джимми Гривза. Стоит отметить, что после вручения награды ФИФА направила руководству московского «Динамо» благодарственное письмо за воспитание талантливого вратаря.