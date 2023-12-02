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Внук Льва Яшина привез в Новосибирск Золотой мяч

В Новосибирск привезли Золотой мяч легенды футбола Льва Яшина

2 декабря 2023, 12:30
Фото: Сиб.фм
Внук Льва Яшина привез в Новосибирск Золотой мяч

Внук легендарного голкипера Льва Яшина привез в Новосибирск Золотой мяч деда

В Новосибирск привезли Золотой мяч легендарного советского вратаря Льва Яшина. Со спортивной наградой прибыл внук голкипера — Василий Фролов.

Как сообщает Сиб.фм со ссылкой на футбольную школу «Динамо», Василий Фролов планирует принять участие в открытии филиала спортивного учреждения в Новосибирске. В областной столице пройдет товарищеский матч «Битва поколений» среди ветеранов футбольного клуба «Динамо» (Новосибирск) и воспитанников футбольной школы. Внук легендарного голкипера намерен также провести мастер-класс.

Золотой мяч советский голкипер получил в 1963 году после участия в знаменитом «Матче столетия», посвященного юбилею английского футбола. Лев Яшин играл за сборную мира против команды Великобритании и не пропустил ни одного мяча. Несмотря на то, что англичане выиграли со счетом 2:1, многие зарубежные эксперты высоко оценили игру спортсмена.

Позже, в декабре 1963 года, Лев Яшин опередил в голосовании на «Золотой мяч» итальянского полузащитника «Милана», игрока сборной Италии Джанни Риверу и нападающего «Тоттенхэма», игрока сборной Италии Джимми Гривза. Стоит отметить, что после вручения награды ФИФА направила руководству московского «Динамо» благодарственное письмо за воспитание талантливого вратаря.

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#Спорт#Общество#Новосибирск#Награда#Футбол#Александр Ляхов
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