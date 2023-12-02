В Новосибирск привезли Золотой мяч легенды футбола Льва Яшина

Золотой мяч советский голкипер получил в 1963 году после участия в знаменитом «Матче столетия», посвященного юбилею английского футбола. Лев Яшин играл за сборную мира против команды Великобритании и не пропустил ни одного мяча. Несмотря на то, что англичане выиграли со счетом 2:1, многие зарубежные эксперты высоко оценили игру спортсмена.