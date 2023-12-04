В мэрии Новосибирска рассказали, когда дети могут не ходить в школу

В администрации города Новосибирска сообщили, когда дети могут сидеть дома в тепле. При температуре от -25 градусов и выше малыши не посещают детский сад, на занятия не идут ученики начальных классов. Когда столбик термометра опустится ниже тридцати градусов, от занятий освобождаются школьники с 5 по 9 классы. Старшеклассники могут рассчитывать на освобождение только при температуре ниже 35 градусов по Цельсию.