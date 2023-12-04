В мэрии Новосибирска рассказали, когда дети могут не ходить в школу

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В администрации города Новосибирска сообщили, когда дети могут сидеть дома в тепле. При температуре от -25 градусов и выше малыши не посещают детский сад, на занятия не идут ученики начальных классов. Когда столбик термометра опустится ниже тридцати градусов, от занятий освобождаются школьники с 5 по 9 классы. Старшеклассники могут рассчитывать на освобождение только при температуре ниже 35 градусов по Цельсию.
При этом занятия в школах проводятся в штатном режиме при любой погоде. Если ученик пропустил занятия по уважительной причине, нужно сообщить об этом классному руководителю или в администрацию общеобразовательного учреждения.
Напомним, что в Новосибирской области в декабре существенно понизится температура.