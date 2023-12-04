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Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Новосибирской области существенно похолодает

В мэрии Новосибирска рассказали, когда дети могут не ходить в школу

4 декабря 2023, 10:29
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В Новосибирской области существенно похолодает

В администрации Новосибирска сообщили про актированные дни для школьников

На Новосибирскую область обрушатся морозы до -30 градусов. Погодные условия могут повлиять на занятия в школе.

В администрации города Новосибирска сообщили, когда дети могут сидеть дома в тепле. При температуре от -25 градусов и выше малыши не посещают детский сад, на занятия не идут ученики начальных классов. Когда столбик термометра опустится ниже тридцати градусов, от занятий освобождаются школьники с 5 по 9 классы. Старшеклассники могут рассчитывать на освобождение только при температуре ниже 35 градусов по Цельсию.

При этом занятия в школах проводятся в штатном режиме при любой погоде. Если ученик пропустил занятия по уважительной причине, нужно сообщить об этом классному руководителю или в администрацию общеобразовательного учреждения.

Напомним, что в Новосибирской области в декабре существенно понизится температура.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Дети#Погода#Школьники#Мэрия Новосибирска#Морозы#Холод#Александр Ляхов
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