На Новосибирск надвигается волна арктического холода

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Published Сегодня, 04:39
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С четверга Новосибирскую область накроет холодный фронт. Температура воздуха опустится ниже 30 градусов мороза, сообщил в понедельник, 4 декабря, глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.
«Прошу глав муниципальных образований организовать дополнительное информирование граждан по вопросам безопасной эксплуатации электрооборудования и печного отопления, увеличение количества адресных подворовых обходов мест проживания наиболее уязвимых социальных групп населения», — сказал Орлов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.
Ранее мы рассказывали о том, что 4 декабря на Новосибирск обрушится магнитная буря.