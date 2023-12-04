atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:39

Published Сегодня, 04:39

Modified Сегодня, 04:41

Updated Сегодня, 04:41

Новосибирцев 30-градусными морозами не удивить

На Новосибирск надвигается волна арктического холода

4 декабря 2023, 04:39
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Новосибирцев 30-градусными морозами не удивить

МЧС предупреждает новосибирцев о 30-градусных морозах

Чрезвычайное ведомство просит муниципальные власти донести до людей опасность погоды, которая установится в регионе во второй половине текущей недели

С четверга Новосибирскую область накроет холодный фронт. Температура воздуха опустится ниже 30 градусов мороза, сообщил в понедельник, 4 декабря, глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.

«Прошу глав муниципальных образований организовать дополнительное информирование граждан по вопросам безопасной эксплуатации электрооборудования и печного отопления, увеличение количества адресных подворовых обходов мест проживания наиболее уязвимых социальных групп населения», — сказал Орлов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

Ранее мы рассказывали о том, что 4 декабря на Новосибирск обрушится магнитная буря.

Читайте также:
Новосибирцев предупредили о 40-градусных морозах в конце неделиРека Обь не замерзла из-за аномально теплой погоды зимой в НовосибирскеКого заберут в вытрезвитель в Новосибирске зимой 2023-24, а кого — нет
#Новосибирск#Погода#Прогноз#МЧС#Мороз
Подпишитесь
Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
Сегодня, 05:00
Союз отцов в Новосибирске требует запретит сериал «Слово пацана» — он вредит детям
Сегодня, 05:17
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
Сегодня, 04:02
Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично
Сегодня, 06:01
С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда
Сегодня, 03:59
Шок-цена. Стоимость искусственных елей в Новосибирске превышает 600 тысяч рублей
Сегодня, 03:16