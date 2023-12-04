На Новосибирск надвигается волна арктического холода

«Прошу глав муниципальных образований организовать дополнительное информирование граждан по вопросам безопасной эксплуатации электрооборудования и печного отопления, увеличение количества адресных подворовых обходов мест проживания наиболее уязвимых социальных групп населения», — сказал Орлов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.