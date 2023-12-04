В Новосибирске Ростехнадзор проверит станцию «Спортивная»

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Как сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя управления Андрея Плешивцева, контрольная итоговая проверка станции намечена на июнь 2024 года. При проведении плановых проверок специалисты уже выявили нарушения при составлении проектной документации и нормативов в области градостроительной деятельности. На контроле управления находятся 28 нарушений, которые необходимо устранить до 30 января следующего года.
При этом в мэрии Новосибирска сообщили, что откорректированная проектно-сметная документация направляется на повторную государственную экспертизу, которую должны завершить в декабре. После этого планируется проведения пусконаладочных работ и ввод станции в эксплуатацию.
Напомним, что в мэрии так и не использовали 180 миллионов рублей, выделенных на строительство новых станций метрополитена.