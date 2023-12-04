В Новосибирске Ростехнадзор проверит станцию «Спортивная»

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя управления Андрея Плешивцева, контрольная итоговая проверка станции намечена на июнь 2024 года. При проведении плановых проверок специалисты уже выявили нарушения при составлении проектной документации и нормативов в области градостроительной деятельности. На контроле управления находятся 28 нарушений, которые необходимо устранить до 30 января следующего года.