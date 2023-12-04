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Сроки сдачи станции «Спортивная» постоянно переносятся

В Новосибирске Ростехнадзор проверит станцию «Спортивная»

4 декабря 2023, 09:55
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Сроки сдачи станции «Спортивная» постоянно переносятся

В Новосибирске в июне 2024 пройдет проверка станции «Спортивная» Ростехнадзором

В Новосибирске проверят строительство станции «Спортивная» на предмет соблюдения технического законодательства. Этим займется Сибирское управление Ростехнадзора.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя управления Андрея Плешивцева, контрольная итоговая проверка станции намечена на июнь 2024 года. При проведении плановых проверок специалисты уже выявили нарушения при составлении проектной документации и нормативов в области градостроительной деятельности. На контроле управления находятся 28 нарушений, которые необходимо устранить до 30 января следующего года.

При этом в мэрии Новосибирска сообщили, что откорректированная проектно-сметная документация направляется на повторную государственную экспертизу, которую должны завершить в декабре. После этого планируется проведения пусконаладочных работ и ввод станции в эксплуатацию.

Напомним, что в мэрии так и не использовали 180 миллионов рублей, выделенных на строительство новых станций метрополитена.

Мэрия Новосибирска не использовала 180 млн. рублей, выделенных на строительство метро
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#Общество#Новосибирск#Строительство#Проверка#Станция "Спортивная"#Новосибирское метро#Александр Ляхов#Метрополитен#Ростехнадзор
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