Бывшему владельцу «Сибэко» Абызову грозит 19 лет колонии

Абызов был задержан в марте 2019 года. Следствие считает, что он, через несколько кипрских офшров, находясь на государственной службе, незаконно управлял новосибирским АО «Сибэко» — крупнейшей компании в Сибири по производству тепловой и электрической энергии. В итоге в феврале 2018 года Михаил Абызов продал «Сибэко» более чем 32 млрд рублей.