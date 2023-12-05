Бывшему владельцу «Сибэко» Абызову грозит 19 лет колонии

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
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Updated Сегодня, 05:35
Прокуратура запросила 19,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 470 млн рублей для бывшего министра по делам Открытого правительства и экс-владельца компании «Сибэко» Михаила Абызова. Уголовное дело о мошенничестве и создании организованного преступного сообщества рассматривает Преображенский районный суд Москвы.
Абызов был задержан в марте 2019 года. Следствие считает, что он, через несколько кипрских офшров, находясь на государственной службе, незаконно управлял новосибирским АО «Сибэко» — крупнейшей компании в Сибири по производству тепловой и электрической энергии. В итоге в феврале 2018 года Михаил Абызов продал «Сибэко» более чем 32 млрд рублей.
Новым собственником энергетических активов стала «Сибирская генерирующая компания» миллиардера Андрея Мельниченко.