atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:23

Published Сегодня, 01:23

Modified Сегодня, 01:23

Updated Сегодня, 01:23

Троллейбус №35 запустили в Новосибирске

Новый троллейбус №35 начал ходить от площади Маркса в Новосибирске

5 декабря 2023, 01:23
Фото: Полина Симакова / atas.info
Троллейбус №35 запустили в Новосибирске

Новый троллейбусный маршрут запустили от площади Маркса в Новосибирске

В Новосибирске начал свою работу новый троллейбусный маршрут, который стартовал 4 декабря от площади Карла Маркса и до Криводановского карьера. По данным пресс-службы «Горэлектротранспорта», новый маршрут получил номер 35.

На данный момент время движения троллейбусов пока не указано в расписании и онлайн-картах, однако интервал между отправлениями составит около 30 минут. В настоящее время на линии работает четыре троллейбуса.

Троллейбус проезжает по улицам Титова, Станиславского и Станционной между конечными остановками.

Напомним, что с 1 сентября автобусный маршрут до Криводановского карьера была отменен, чтобы избежать дублирования существующего троллейбусного маршрута №29.

Читайте также:
Цены на проезд поднимут до 150 рублей в автобусах по Новосибирской областиДвум автобусам в Новосибирске изменят маршрутТрамвай переехал мужчину в Новосибирске — вагоном управляла молодая женщина-водитель
#Общество#Транспорт#Новосибирск#Троллейбус#Маршрут#Расписание#Горэлектротранспорт#Алина Гурицкая#Криводановский карьер
Подпишитесь
Это будет марионетка: что депутаты Новосибирска говорят об отмене прямых выборов мэра
Вчера, 05:00
Союз отцов в Новосибирске требует запретит сериал «Слово пацана» — он вредит детям
Вчера, 05:17
Кому принадлежат самые дорогие курорты Новосибирской области — фамилии владельцев
Вчера, 04:02
Закрытый вопрос: увольнение главы дептранса Новосибирска не будут обсуждать публично
Вчера, 06:01
С 2024 года в Новосибирской области заработает «Карта жителя» для оплаты проезда
Вчера, 03:59
Шок-цена. Стоимость искусственных елей в Новосибирске превышает 600 тысяч рублей
Вчера, 03:16