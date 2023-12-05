Новый троллейбус №35 начал ходить от площади Маркса в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
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Updated Сегодня, 01:23
На данный момент время движения троллейбусов пока не указано в расписании и онлайн-картах, однако интервал между отправлениями составит около 30 минут. В настоящее время на линии работает четыре троллейбуса.
Троллейбус проезжает по улицам Титова, Станиславского и Станционной между конечными остановками.
Напомним, что с 1 сентября автобусный маршрут до Криводановского карьера была отменен, чтобы избежать дублирования существующего троллейбусного маршрута №29.