Кошмар метеозависимых: еще шесть магнитных бурь грозят новосибирцам до конца года

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В Новосибирске до конца декабря ожидается появление как минимум шести магнитных бурь. Ближайшая из них запланирована на 12 декабря. Такую информацию опубликовала лаборатория, занимающаяся изучением солнечной активности.
Согласно сообщению на сайте данной лаборатории, 12 и 23 декабря ожидаются слабые магнитные бури. Однако, специалисты предупреждают, что их интенсивность может возрасти.
Более сильные магнитные бури ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. Их классификация составляет G1.Эти астрономические явления могут оказать воздействие на человека.