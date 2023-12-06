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Ближайшая магнитная буря ожидается 12 декабря

Кошмар метеозависимых: еще шесть магнитных бурь грозят новосибирцам до конца года

6 декабря 2023, 01:28
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ближайшая магнитная буря ожидается 12 декабря

Шесть магнитных бурь накроют Новосибирск в декабре

После мощной корональной вспышки на Солнце ожидаются мощные магнитные бури на Земле. По прогнозам, еще как минимум шесть дней в декабре новосибирцы застанут магнитные бури.

В Новосибирске до конца декабря ожидается появление как минимум шести магнитных бурь. Ближайшая из них запланирована на 12 декабря. Такую информацию опубликовала лаборатория, занимающаяся изучением солнечной активности.

Согласно сообщению на сайте данной лаборатории, 12 и 23 декабря ожидаются слабые магнитные бури. Однако, специалисты предупреждают, что их интенсивность может возрасти.

Более сильные магнитные бури ожидаются 18, 19, 22 и 31 декабря. Их классификация составляет G1.Эти астрономические явления могут оказать воздействие на человека.

#Общество#Новосибирск#Прогноз#Россия#Магнитные бури#Солнце#Алина Гурицкая#Астрономические явления#Интенсивность
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