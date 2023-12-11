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Published Сегодня, 10:05

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Чуть больше 2% проведут праздники за рубежом

Свыше 70% новосибирцев предпочитают остаться дома на новогодние праздники

11 декабря 2023, 10:05
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Чуть больше 2% проведут праздники за рубежом

Более 70% новосибирцев останутся дома на новогодние праздники

Большинство жителей Новосибирска решили не покидать свои дома во время новогодних праздников. Такие данные были получены из опроса финансового онлайн-сервиса Webbankir.

Согласно информации, только 28,9% жителей города собираются отправиться в путешествие на новогодние каникулы. В прошлом году данная цифра была ниже и составляла 19,2%.

Остальные 71,1% новосибирцев предпочитают провести праздники дома. Среди тех, кто все-таки решил поехать в отпуск, 15,5% запланировали полноценный туристический отдых.

Некоторые из них, около 5,8%, выбрали экскурсии по России. Отправиться на горнолыжные или морские курорты собираются 3,9% и 3,4% жителей Сибири соответственно. А 2,4% решили провести отпуск за рубежом.

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#Общество#Новосибирск#Путешествие#Сибирь#Опрос#Экскурсии#Морозы в Новосибирске#Отпуск#Алина Гурицкая#Новый год в Новосибирске 2024
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