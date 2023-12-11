Свыше 70% новосибирцев предпочитают остаться дома на новогодние праздники

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Согласно информации, только 28,9% жителей города собираются отправиться в путешествие на новогодние каникулы. В прошлом году данная цифра была ниже и составляла 19,2%.
Остальные 71,1% новосибирцев предпочитают провести праздники дома. Среди тех, кто все-таки решил поехать в отпуск, 15,5% запланировали полноценный туристический отдых.
Некоторые из них, около 5,8%, выбрали экскурсии по России. Отправиться на горнолыжные или морские курорты собираются 3,9% и 3,4% жителей Сибири соответственно. А 2,4% решили провести отпуск за рубежом.