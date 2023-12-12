Новосибирцев предупредили о риске инфаркта и инсульта при злоупотреблении БАД

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Daily Mail, бесконтрольный прием биодобавок может спровоцировать мерцательную аритмию и привести к инфаркту. Увеличение жиров в крови негативно влияет и на мозговое кровообращение. Поэтому производителей попросили прописывать в инструкциях соответствующие предупреждения.