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Published Сегодня, 10:52

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Updated Сегодня, 10:54

БАД могут привести к инфаркту и инсульту

Новосибирцев предупредили о риске инфаркта и инсульта при злоупотреблении БАД

12 декабря 2023, 10:52
Фото: 1MI
БАД могут привести к инфаркту и инсульту

Новосибирцам грозит инфаркт и инсульт из-за популярных БАД

Популярные БАД, содержащие Омега-3 с жирными кислотами, могут повлечь неприятные последствия для здоровья. Причиной является увеличение жиров в крови.

Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Daily Mail, бесконтрольный прием биодобавок может спровоцировать мерцательную аритмию и привести к инфаркту. Увеличение жиров в крови негативно влияет и на мозговое кровообращение. Поэтому производителей попросили прописывать в инструкциях соответствующие предупреждения.

Комплекс Омега-3 относится к полиненасыщенным жирным кислотам и помогает правильной работе нервной и иммунной системы. Также было доказано, что Омега-3 способствуют интеллектуальному развитию ребенка.

Достаточное количество Омеги-3 содержится в льняном масле, печени трески, атлантическом лососе (семге) и грецком орехе. Оптимальный уровень потребления составляет 1,5 — 2 грамма в сутки.

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#Общество#Новосибирск#Здоровье#Здравоохранение#Лекарства#Александр Ляхов
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