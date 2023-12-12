Новосибирцев предупредили о риске инфаркта и инсульта при злоупотреблении БАД

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Как сообщают «Новые Известия» со ссылкой на Daily Mail, бесконтрольный прием биодобавок может спровоцировать мерцательную аритмию и привести к инфаркту. Увеличение жиров в крови негативно влияет и на мозговое кровообращение. Поэтому производителей попросили прописывать в инструкциях соответствующие предупреждения.
Комплекс Омега-3 относится к полиненасыщенным жирным кислотам и помогает правильной работе нервной и иммунной системы. Также было доказано, что Омега-3 способствуют интеллектуальному развитию ребенка.
Достаточное количество Омеги-3 содержится в льняном масле, печени трески, атлантическом лососе (семге) и грецком орехе. Оптимальный уровень потребления составляет 1,5 — 2 грамма в сутки.