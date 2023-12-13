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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Трое новосибирских ребят получат подарки от Андрея Травникова

Губернатор Травников станет Дедом Морозом для трех новосибирских ребятишек

13 декабря 2023, 10:39
Фото: Пресс-служба правительства НСО
Трое новосибирских ребят получат подарки от Андрея Травникова

Губернатор Травников исполнит мечты троих детей из Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников присоединился к всероссийской благотворительной акции «Елка желаний». Три ребенка получат на Новый год подарок своей мечты.

Шары на елке с запечатанными в них записками были выбраны произвольным образом. Теперь счастливые ребятишки получат подарки от Андрея Травникова.

«Исполнитель желания должен выбрать подарок самостоятельно, учитывая интересы и возраст ребенка», — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Теперь Артем из Татарска получит к новогодним праздникам железную дорогу. Арсению из села Белоярка и Руслану из Куйбышева привезут подарки-сюрпризы.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Благотворительность#Андрей Травников#Губернатор Травников#Акция#Подарки#Александр Ляхов#Новый год в Новосибирске 2024
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