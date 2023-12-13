Губернатор Травников станет Дедом Морозом для трех новосибирских ребятишек

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Шары на елке с запечатанными в них записками были выбраны произвольным образом. Теперь счастливые ребятишки получат подарки от Андрея Травникова.
«Исполнитель желания должен выбрать подарок самостоятельно, учитывая интересы и возраст ребенка», — рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Теперь Артем из Татарска получит к новогодним праздникам железную дорогу. Арсению из села Белоярка и Руслану из Куйбышева привезут подарки-сюрпризы.