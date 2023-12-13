Самой красивой стюардессой мира стала выпускница НГУ

Posted Сегодня, 06:00
Published Сегодня, 06:00
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Updated Сегодня, 06:06
Как сообщают организаторы конкурса, Юлия Иванова является уроженкой Бурятии. Сейчас живет и работает в Санкт-Петербурге в авиакомпании «Победа». Еще студенткой девушка в совершенстве освоила английский и испанский языки.
«Санкт-Петербург- шестой город, в котором я живу. В 2017 году я успешно закончила Иркутский государственный университет по специальности „Зарубежное регионоведение (регионы Америки)“, а магистерскую степень получала в Новосибирске — в Новосибирском государственном университете экономики и управления», — рассказала Юлия Иванова.
В свободное время Юлия Иванова продолжает совершенствоваться в иностранных языках. Кроме того, она любит плавать и занимается растяжкой.