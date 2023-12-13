Закон о локализации: такси — это роскошь или средство передвижения?

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Напомним, цель документа — пересадить таксистов на продукцию отечественного автопрома. По замыслу разработчиков — сенатора Андрея Кутепова и депутата Госдумы Владимира Гутенева, это позволит поддержать российских автопроизводителей, гарантировав им дополнительный рынок сбыта в 50-100 тысяч машин ежегодно.
Ранее своим мнением о законопроекте поделились федеральные структуры и правительство РФ, представители транспортной отрасли и эксперты. В антимонопольном комитете заявили, что дополнительные требования могут негативно повлиять на отрасль пассажирских перевозок. Похожей позиции придерживаются в Минэкономразвития.
Главная проблема — острый дефицит автомобилей, который сложился на российском рынке. Решить этот вопрос одномоментно нельзя: автоконцерны еще не завершили процесс адаптации к современным экономическим условиям.
«Отечественные автозаводы стараются наращивать производство, но, даже по их собственным оценкам, этот процесс невозможно ускорить. Возникновение вынужденного спроса со стороны таксопарков на российские автомобили просто „вымоет“ машины российских марок с розничного рынка. Это приведёт к усугублению дефицита, что вызовет также серьезные социальные последствия», — подчеркивает председатель Гильдии автожурналистов Ольга Неделина.
Ольга Неделина убеждена, что документ опирается на «ушедшую в прошлое парадигму поддержки автопрома через стимулирование продаж. Тогда как ключевые проблемы сейчас накопились в противоположной плоскости: в нехватке производственных мощностей».
Так, на максимальную загрузку уже вышел АвтоВАЗ. Пресс-служба предприятия еще в сентябре сообщила, что производственные линии в Тольятти переведены на предельный темп. Не следует забывать и о том, что выпуск с производства — это не окончание, а лишь начало жизненного пути автомобиля, которому для нормального функционирования и регулярного обслуживания нужны расходные материалы. К сожалению, производители запчастей пока тоже не вполне готовы к скачкообразному наращиванию объёмов.
Эксперты также обращают внимание на отсутствие в законопроекте о локализации такси механизмов регулирования наценок со стороны автопроизводителей. Хотя этот вопрос является стратегически важным для таксомоторной отрасли. По данным «Автостата», только за 10 месяцев текущего года средневзвешенная цена на новую легковую машину в России выросла на 23%. Например, стоимость той же «Весты» в топовой комплектации превысила 2 млн рублей. Этой темой обеспокоены в рабочей группе агрегаторов такси и цифровых платформ при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Предложено проработать возможность законодательного установления максимальной наценки на машины, предлагаемые таксопаркам в рамках исполнения требований по локализации. По аналогии с инициативой Национального союза по защите прав потребителей, который рекомендовал кабмину ограничить наценку на автомобили российской сборки на уровне 15%.
«Уже сейчас партнерские таксопарки испытывают трудности с обновлением автомобилей, так как рынок новых бюджетных авто в России практически отсутствует. Те региональные таксопарки, которые в последнее время проводили ротацию авто, приобретали в основном российские Lada Granta. Или обращались на вторичный рынок, где закупали подержанные автомобили, часто под ремонт. Это кризисная ситуация, которая ведет к краху и без того слабую экономику региональных таксопарков. Рост цен на отечественные марки может стать для них фатальным», — говорит Максим Шушарин, директор сервиса «Максим».
По мнению экспертов, есть сомнения и в степени соответствия технических характеристик отечественных автомобилей запросам такси. В первую очередь, в вопросах комфорта и безопасности пассажироперевозок. Из-за дефицита импортных комплектующих автоконцерны уже начали выпускать упрощенные версии — без автоматической коробки передач и с моторами пониженных экологических классов. При этом запуск собственного производства ряда востребованных автокомпонентов запланирован на 2024–2025 годы. Поэтому эксперты говорят о необходимости пересмотра механизма реализации законопроекта — в пользу его поэтапного внедрения через пилотные регионы.
Еще один момент связан со спецификой отрасли, где большинство таксистов являются самозанятыми и нередко работают на собственных авто.
«Требование к локализации автомобилей такси станет дополнительным административным барьером, который затруднит выход самозанятых водителей на легальный рынок. Это усилит отток водителей из отрасли и вызовет еще больший рост цен на услуги такси для пассажиров», — говорит Максим Шушарин, директор сервиса «Максим».
Эксперты надеются, что депутаты заксобрания Новосибирской области услышат опасения жителей и выступят с предложением доработать законопроект. Сегодня такси является частью повседневного уклада жизни для миллионов семей — только в Новосибирске спрос на услуги таксопарков за 2023 год вырос на 20%. А принудительная локализация отрасли может снова сделает такси роскошью из привычного средства передвижения.