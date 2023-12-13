Закон о локализации: такси — это роскошь или средство передвижения?

Эксперты также обращают внимание на отсутствие в законопроекте о локализации такси механизмов регулирования наценок со стороны автопроизводителей. Хотя этот вопрос является стратегически важным для таксомоторной отрасли. По данным «Автостата», только за 10 месяцев текущего года средневзвешенная цена на новую легковую машину в России выросла на 23%. Например, стоимость той же «Весты» в топовой комплектации превысила 2 млн рублей. Этой темой обеспокоены в рабочей группе агрегаторов такси и цифровых платформ при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Предложено проработать возможность законодательного установления максимальной наценки на машины, предлагаемые таксопаркам в рамках исполнения требований по локализации. По аналогии с инициативой Национального союза по защите прав потребителей, который рекомендовал кабмину ограничить наценку на автомобили российской сборки на уровне 15%.