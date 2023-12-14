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Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
На этом наша прямая трансляция завершена
14 декабря 2023, 13:20
Сюжет
Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
❗️Главное из Прямой линии с Владимиром Путиным к 20:00:
цены на отечественные авто выросли на 40% — это много. При этом китайские автомобили вытесняют другие машины с рынка;
отвечая на вопрос блогера: в своей деятельности нужно действовать, исходя из этики, морали и нравственности;
все интеграции РФ строит на добровольной основе, заявил Путин, говоря о странах СНГ и ЕАЭС;
присутствие отечественных брендов на рынке выросло на 31% — необходимо продвигать российскую продукцию;
разработки искусственного интеллекта необходимо возглавить — при это он не сможет «заменить бабушку»;
вопрос Путину задал двойник — он спросил, как много у президента клонов;
особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области поручил создать президент;
программа семейной ипотеки может быть продлена, если это позволит бюджет;
президент не видит необходимости в ликвидации микрофинансовых организаций;
урожай зерна в 2023 году побил рекорд — 146 млн тонн;
Владимир Путин прокомментировал новости о запрете абортов, отмечая, что их не запрещали;
демографическую ситуацию в России нужно исправлять за счет традиционных ценностей;
будет продолжена работа по газификации в населенных пунктах
«Северные потоки», по словам президента, скорее всего, взорвали американцы;
мигрантов нужно заранее интегрировать в российское общество, при этом должен быть орган, контролирующий соблюдение традиций народов России.
#Артем Шершнев
#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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