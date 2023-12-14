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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

"Надо верить в великий русский народ

14 декабря 2023, 13:12

Последний вопрос Прямой линии. Слово дали «кремлёвскому» журналисту «Коммерсанта» Андрею Колесникову. Он спросил у президента, чтобы тот сказал себе образца 2000-го года.

«Я бы сказал: верной работой идёте, товарищ. От чего бы предупредил… От наивности и избыточной доверчивости в отношении наших, так называемых, партнёров. По поводу советов, напутствий: надо верить в великий русский народ. В этой вере залог успеха, возрождения, становления и развития России» — этими словами Владимир Путин завершил прямую линию.

#Артем Шершнев#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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