Пенсионер из Новосибирской области Владимир Леонтьев показал Путину проект постановления губернатора Андрея Травникова о росте тарифов ЖКХ в регионе в июле 2024 года на 9-14%. А пенсию проиндексируют только на 7,5%. Президент пообещал разобраться с формированием коммунальных тарифов в Новосибирской области, но напомнил, что «коммуналка» не росла в течение полутора лет. За это время пенсии индексировали трижды и общий рост размера пособий составил окло 23%.