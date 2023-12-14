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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 13:49

Спасти мужчин не удалось

Под Новосибирском водитель фуры насмерть сбил мужчин у «Тойоты»

14 декабря 2023, 13:46
Фото: 1MI
Спасти мужчин не удалось

В Новосибирской области двое мужчин погибли в ДТП

В Коченевском районе произошло смертельное ДТП. В его результате погибли двое мужчин.

Авария произошла в первом часу ночи на трассе «Иртыш». Водитель грузового автомобиля двигался со стороны Коченево в сторону Северного обхода.

«Был совершен наезд на стоящую после ДТП Toyota Corolla Filder и двух мужчин, находившихся возле нее», — рассказал представитель ГИБДД по Коченевскому району Сергей Киселев.

От сильного удара один из мужчин скончался на месте. Второй умер в больнице от тяжелых травм. Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Гибдд#Александр Ляхов
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