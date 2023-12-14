Под Новосибирском водитель фуры насмерть сбил мужчин у «Тойоты»

Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Авария произошла в первом часу ночи на трассе «Иртыш». Водитель грузового автомобиля двигался со стороны Коченево в сторону Северного обхода.
«Был совершен наезд на стоящую после ДТП Toyota Corolla Filder и двух мужчин, находившихся возле нее», — рассказал представитель ГИБДД по Коченевскому району Сергей Киселев.
От сильного удара один из мужчин скончался на месте. Второй умер в больнице от тяжелых травм. Обстоятельства происшествия и личности погибших устанавливаются.