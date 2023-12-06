«Дети были всем»: жительница Новосибирской области находится в реанимации после ДТП

Как сообщает Infopro54, 33-летняя Надежда П. выехала из Карасука в сторону Новосибирска в 19 часов вечера, забрав с собой детей. До этого она оставила мальчиков трех и двенадцати лет в семье брата, чтобы уладить дела на Алтае. Перед отъездом сибирячка неожиданно обняла своих родных.