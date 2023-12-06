«Дети были всем»: жительница Новосибирской области находится в реанимации после ДТП

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как сообщает Infopro54, 33-летняя Надежда П. выехала из Карасука в сторону Новосибирска в 19 часов вечера, забрав с собой детей. До этого она оставила мальчиков трех и двенадцати лет в семье брата, чтобы уладить дела на Алтае. Перед отъездом сибирячка неожиданно обняла своих родных.
«Мальчишки уезжать не хотели, как будто что-то чувствовали. Мы долго обнимались. Потом Надя подошла ко мне и сказала: „Спасибо тебе за все“. Я этого даже не ожидала», — вспоминает родственница Оксана.
До Новосибирска Надежда так и не доехала. Ее «Рено» на полной скорости врезался в фуру, дети погибли на месте. Женщина находится на реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. «Дети были для нее всем», — говорят родственники.
Теперь родственники собирают средства на реабилитацию Надежды. Детей уже похоронили. Однако пока в ГИБДД склоняются к виновности женщины. Если вина будет доказана, ей грозит до семи лет лишения свободы.