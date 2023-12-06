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Дети погибли на месте

«Дети были всем»: жительница Новосибирской области находится в реанимации после ДТП

6 декабря 2023, 08:30
Фото: 1MI
Дети погибли на месте

В Новосибирской области женщину могут осудить за гибель детей в ДТП

30 ноября на Ордынской трассе произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое детей. Их мать, находившаяся за рулем, до сих пор находится в реанимации. При этом сибирячку могут обвинить в произошедшей трагедии.

Как сообщает Infopro54, 33-летняя Надежда П. выехала из Карасука в сторону Новосибирска в 19 часов вечера, забрав с собой детей. До этого она оставила мальчиков трех и двенадцати лет в семье брата, чтобы уладить дела на Алтае. Перед отъездом сибирячка неожиданно обняла своих родных.

«Мальчишки уезжать не хотели, как будто что-то чувствовали. Мы долго обнимались. Потом Надя подошла ко мне и сказала: „Спасибо тебе за все“. Я этого даже не ожидала», — вспоминает родственница Оксана.
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До Новосибирска Надежда так и не доехала. Ее «Рено» на полной скорости врезался в фуру, дети погибли на месте. Женщина находится на реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. «Дети были для нее всем», — говорят родственники.

Теперь родственники собирают средства на реабилитацию Надежды. Детей уже похоронили. Однако пока в ГИБДД склоняются к виновности женщины. Если вина будет доказана, ей грозит до семи лет лишения свободы.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Авария#Гибель#Александр Ляхов#Реанимация
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