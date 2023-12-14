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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Путин ушел от прямого ответа на вопрос, действительно ли у него много двойников

14 декабря 2023, 12:23

Двойник Путина в прямом эфире! Во время Прямой линии он спросил, действительно ли у президента много двойников. Здесь без лишних слов — просто смотрите.

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожи и говорите моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя, говорить моим голосом должен только один человек. И этом человеком буду я. Так один из наших деятелей шутил когда-то. Да, это мой первый двойник, кстати сказать», — ответил Путин.

Кстати, на вопрос президент так и не ответил.

#Артем Шершнев#Прямая линия Владимира Путина 14 декабря — важное с пресс-конференции президента
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