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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

В вооруженные силы России набрано 486 тысяч новых контрактников

14 декабря 2023, 09:24

Будет ли вторая волна мобилизации?

Президент отметил, что понимает настроения граждан, помнит иронию и слово «мобики», которым окрестили военнослужащих. Путин подчеркнул, что из мобилизованных 14 человек стали Героями России.

Сейчас, по его словам, большое количество тех, кто добровольно готов идти на фронт, и этот поток не прекращается. Поэтому в ещё одной волне мобилизации нет смысла — до конца года прогнозируются полмиллиона военнослужащих. В вооруженные силы России уже набраны 486 тысяч новых контрактников.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день такой необходимости нет», — заявил Владимир Путин.
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