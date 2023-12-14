В вооруженные силы России набрано 486 тысяч новых контрактников

Сейчас, по его словам, большое количество тех, кто добровольно готов идти на фронт, и этот поток не прекращается. Поэтому в ещё одной волне мобилизации нет смысла — до конца года прогнозируются полмиллиона военнослужащих. В вооруженные силы России уже набраны 486 тысяч новых контрактников.